"Üzülerek ifade ediyoruz ki, bizim hükümetimiz de böyle bir olayı, bombalamayı makul karşıladı. Bunu anlamakta hakikaten zorluk çekiyoruz. Her ne hikmetse bu emperyalistler dünyaya zulmü getirirken kendi memleketlerinde barış türküsü söyleyenler, Müslümanlara saldıracakları zaman mutlaka Müslümanlar için kıymetli olan günü seçiyorlar. Irak'a ramazanda girdiler ve başındaki Saddam'ı ramazanda idam ettiler. Bu sefer Suriye'ye saldırırken de Miraç gecesini seçtiler. Onların da onlara destek verenlerin de onlara destekten geri durmayanların da hesabını Cenabıhak bir gün soracak. Biz buna inanıyoruz. Biz zulmü alkışlayamayız. Biz yanlışa destekçi olamayız."

Suriye'nin belli bölgelerinin Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından bombalandığını belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

Karamollaoğlu, Erzurum Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Miraç Kandili gecesinin sabahına birçok insanın gözlerini açamadan veda ettiğini söyledi.

Karamollaoğlu, bir araya gelmeye ve bütün mazlumları birleştirmeye, kucaklamaya mecbur olduklarını vurgulayarak, "Bugün bizim karşımıza çıkan, bizimle mücadele eden, hatta yeri geldiğinde bizi ayıplayanlar, yarın bizden daha fazla milli görüşçü olacaklar. Emin olun gerçekleri gördükleri zaman insanların fevç fevç bu davanın etrafından toplanacaklarına hepimiz şahit olacağız." diye konuştu.

- "Çetele tutarak terörle mücadele edilmez"

Ülkenin bir numaralı meselesinin adaletsizlik olduğunu savunan Karamollaoğlu, adaletsizliğin Türkiye'nin her yerinde kol gezdiğini ileri sürdü.

Yüz binlerce insanın olağanüstü halden etkilendiğini anlatan Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"İktidara ilk geldiğimizde yapacağımız konu, adaleti kamil anlamda sağlayacağız. Adaletin kamil manada sağlanması ancak kuvvetler ayrımının prensibinin benimsenmesi ile mümkündür. Onun için Allah nasip eder, başkanlık ve milletvekilliği seçimleri yapılır, onun arkasından biz iktidara geldiğimizde ilk iş, başkanlık sisteminin kuvvetler ayrımını, benimseyecek tarzda değiştirilmesi olacak. Bir tarafta yürütmeyi denetleyecek bir meclis olacak, öbür tarafta ikisinin de emrinde olmayan bağımsız karar veren bir adalet mekanizması olacak. Terörle mücadele de ancak böyle bir atmosferin içinde yapılabilir. Çetele tutarak terörle mücadele edilmez. O bölgenin ekonomik, sosyal problemlerini çözmeden terörü önleyemezsiniz."