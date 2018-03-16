Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bir dizi açılış ve temel atma töreni gerçekleştireceğini bildirdi.
Başkan Çetin, 18 Mart saat 14.30’da Yurt Mahallesi Muhtarlığı’nda büyük projelerin toplu açılış ve temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağını söyledi.
Çanakkkale Şehitleri Parkı, Atatürk Öğrenci Yurdu, Atatürk Kongre Merkezi, 100. Yıl Modern Pazar Yeri, Planeteryum ve Gözlemevi, Hemşehri Dernekleri Kampüsü, Çukurova’nın 3. Kütüphanesi başta olmak üzere bir dizi projenin temel atma törenini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yapacaklarını belirten Başkan Çetin, Bülent Ecevit Sanat Parkı, Atatürk Kadın Yaşam Köyü, Huzurevleri Kapalı Semt Pazarı, Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri, Emekli Dinlenme Evleri ile Semt Kreşlerinin toplu açılışı yapacaklarını kaydetti.
Başkan Çetin, törende sanatçı Kıraç’ın bir de konser vereceğini söyledi.
Çok değer verdiği projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Başkan Çetin, “Seçim döneminde ‘Çetin Projeler’ başlığı altında yayınlanan kitapçıkta halka vaadettiğimiz projelerin yüzde 90’ını gerçekleştirmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyorum. Pazar günü, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla çok değerli hizmetlerin açılışını yapacak ve temel atma törenine imza atacağız. Genel Başkanın açılış ve temel atma jesti de bizim için bir gururdur. Tüm halkımızı toplu açılış ve temel atma törenimize bekliyoruz” diye konuştu.
Fatih Portakal bombayı patlattı
İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü
Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum