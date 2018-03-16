Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bir dizi açılış ve temel atma töreni gerçekleştireceğini bildirdi.

Başkan Çetin, 18 Mart saat 14.30’da Yurt Mahallesi Muhtarlığı’nda büyük projelerin toplu açılış ve temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağını söyledi.

Çanakkkale Şehitleri Parkı, Atatürk Öğrenci Yurdu, Atatürk Kongre Merkezi, 100. Yıl Modern Pazar Yeri, Planeteryum ve Gözlemevi, Hemşehri Dernekleri Kampüsü, Çukurova’nın 3. Kütüphanesi başta olmak üzere bir dizi projenin temel atma törenini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yapacaklarını belirten Başkan Çetin, Bülent Ecevit Sanat Parkı, Atatürk Kadın Yaşam Köyü, Huzurevleri Kapalı Semt Pazarı, Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri, Emekli Dinlenme Evleri ile Semt Kreşlerinin toplu açılışı yapacaklarını kaydetti.

Başkan Çetin, törende sanatçı Kıraç’ın bir de konser vereceğini söyledi.

Çok değer verdiği projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Başkan Çetin, “Seçim döneminde ‘Çetin Projeler’ başlığı altında yayınlanan kitapçıkta halka vaadettiğimiz projelerin yüzde 90’ını gerçekleştirmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyorum. Pazar günü, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla çok değerli hizmetlerin açılışını yapacak ve temel atma törenine imza atacağız. Genel Başkanın açılış ve temel atma jesti de bizim için bir gururdur. Tüm halkımızı toplu açılış ve temel atma törenimize bekliyoruz” diye konuştu.