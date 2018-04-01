 ÇEVİK KUVVET ARACI KAZA YAPTI -1 

Haber: Murat SOLAK-İSTANBUL DHA

TEM otoyolunda çevik kuvvet aracı kaza yaptı. Kaza nedeniyle yaralı polislerin olduğu belirtiliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TEM otoyolu Edirne istikametine trafik durdu.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri