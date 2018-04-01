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Çevik kuvvet aracı kaza yaptı-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 08:30 | Son Güncelleme

TEM otoyolunda çevik kuvvet aracı kaza yaptı.

Çevik kuvvet aracı kaza yaptı-1

Murat SOLAK-İSTANBUL,(DHA)
TEM otoyolunda çevik kuvvet aracı kaza yaptı. Kaza nedeniyle yaralı polislerin olduğu belirtiliyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TEM otoyolu Edirne istikametine trafik durdu.

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