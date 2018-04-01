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Çevik kuvvet minibüsü kaza yaptı: 6 polis yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 08:53 | Son Güncelleme

TEM otoyolunda çevik kuvvet minibüsü kaza yaptı.

Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)
TEM otoyolunda çevik kuvvet minibüsü kaza yaptı. Yan yatan minibüsteki 6 polis yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TEM otoyolu Edirne istikametine trafik bir süre durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların götürülmesinden sonra trafik yan yoldan kontrollü sağlanmaya başlandı.

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