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ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS OTOMOBİL İLE ÇARPIŞTI: 5 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Hakan KAYA/İSTANBUL DHA Kağıthane'de çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs ile bir otomobil kavşakta çarpıştı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA/İSTANBUL DHA
Kağıthane'de çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza Kağıthane İmrahor Caddesindeki kavşakta 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İmrahor Caddesi'nden, Sütlüce istikametine giden çevik kuvvet polislerini taşıyan 34 DT 9643 plakalı midibüs kavşakta Levent Beyazıt'ın kullandığı 34 TP 2236 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Levent Beyazıt eşi Sultan Beyazıt ile kızları Sahure, Sude ve Sultan Beyazıt yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs ve otomobil
-Çevikk kuvvet polislerinden görüntü
-Trafik polislerinden görüntü
-Polislerin kaza yerinde yaptığı inceleme
-Genel ve detaylar

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