Çevirmen Sebla Küçük'e 'örgüt propagandası' iddiasıyla dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Sebla Küçük hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımları nedeniyle 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sanık Küçük'ün, suça konu yaptığı paylaşımlara yer verilen iddianamede, Küçük'ün, amacı "ülkenin birliğini bozarak devlet egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak" olan silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini överek örgüt propagandası yaptığı iddia edildi.

Küçük'ün ifadesine de yer verilen iddianamede, sanığın söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak paylaşımların kendisine ait olmadığını, bir haber ajansından ve bir gazeteciden alıntı yapıp Türkçeye çevirdiğini söylediği belirtildi.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarına genişçe değinilen iddianamede, söz konusu paylaşımların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre de ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği anlatıldı.