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Çevirmen Sebla Küçük'e 'örgüt propagandası' iddiasıyla dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 13:37 | Son Güncelleme

Çevirmen Sebla Küçük hakkında 'PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çevirmen Sebla Küçük'e 'örgüt propagandası' iddiasıyla dava

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Sebla Küçük hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımları nedeniyle 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sanık Küçük'ün, suça konu yaptığı paylaşımlara yer verilen iddianamede, Küçük'ün, amacı "ülkenin birliğini bozarak devlet egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmak" olan silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini överek örgüt propagandası yaptığı iddia edildi.

Küçük'ün ifadesine de yer verilen iddianamede, sanığın söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak paylaşımların kendisine ait olmadığını, bir haber ajansından ve bir gazeteciden alıntı yapıp Türkçeye çevirdiğini söylediği belirtildi.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçuna ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarına genişçe değinilen iddianamede, söz konusu paylaşımların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre de ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği anlatıldı.

Sanık Küçük'ün paylaşım/söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamını aşacak nitelik ve boyuta ulaştığı, başka bir deyişle ifade özgürlüğü kavramının dışına çıktığı ve amacını aştığı belirtilen iddianamede, Küçük'ün terör örgütünün söylem ve amaçları doğrultusunda propaganda yaptığı kanaatine varıldığı, bu nedenle leh ve aleyhteki delillerin mahkemece değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. İddianamede, Küçük'ün PKK/KCK terör örgütü ve bu örgütün Suriye uzantısı olan YPG/PYD terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığı aktarıldı.

İddianamede, Sebla Küçük'ün ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılıkça onaylanan ve İstanbul ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianame, kabul edildi. Sanık Küçük, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Sebla Küçük örgüt propagandası

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