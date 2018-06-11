Cevizlibağ'da fabrikada yangın (1)

İSTANBUL DHA - Cevizlibağ'da iplik fabrikasında yangın. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------------------
Yangından ilk görüntüler
Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı
Erdoğan'dan Avusturya Başbakanı'na sert tepki: Bu tavırların senin başına çok işler getirebilir
Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde
Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi
Yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bahçeli uyardı!
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Eski CIA Uzmanı Henri Barkey'den 24 Haziran öncesi flaş çıkış: ABD Erdoğan’a bir hediye verdi... İkinci turda kazanır
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Okuyucu Yorumları 0 yorum