Cevizlibağ'da trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Cevizlibağ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolundan Edirne istikametine seyreden Ali Demir'in kullandığı plakasız motosiklet, Cevizlibağ mevkisinde kontrolden çıktı.

Aynı yöndeki iki otomobile çarpan motosiklet savruldu. Kazada yaralanan Ali Demir, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

