Çevre dostu ulaşım için üniversiteye bisikletle gidiyor

Ayda 600 kilometre bisikletli ulaşım Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma (Enverçevko) Derneği Başkanı Feridun Ekmekçi, “Her gün işe bisiklet ile geliyorum. Dönüşte de bisiklet kullanıyorum. Keyifli bir seyahat. Aracı tercih etmiyoruz. Demokratik hakkımız olarak çevre dostu bisikleti tercih ediyoruz. Bunun da üç ana sebebi var. Bir çevre dostu olması, iki sağlık dostu ve üçüncüsü de ekonomik olması. Bir iki hafta kullandıktan sonra zaten bisiklet ulaşımından vazgeçemiyorsunuz. Aylık 600 kilometre bisiklet ulaşımını kullanacak şekilde ev iş arasında seyahatim oluyor şehir içi ulaşım anlamında” dedi.

“Güvenlik şeritleri bize bırakılsın”

Ekmekçi, bisikletle ulaşım esnasında yaşadıkları sıkıntılar konusunda verdiği bilgide, “Yol kenarlarında bizim en büyük derdimiz güvenlik şeritlerinin bize bırakılması ve çok fazla işgal edilmemesi, dezavantajı da cam kırıkları olmasın lütfen. Şoförler cam şişeleri pencereden dışarı atmasınlar. O kadar çok malzeme görüyoruz ki, bize en büyük zararı veren cam kırıkları. Diğer pislikler de önemli ama bunların atılmaması. Bir de araç trafiği çok yoğun olduğu zaman herkesin derdi olduğu gibi bisikletlilere dikkat edilmesi. Bir buçuk metreden fazla yanaşmasınlar bize. Araç sollar gibi bizi de sollasınlar. Biz çok açıktan gitmiyoruz, araç sollar gibi sollasınlar bizi” diye konuştu.

44 milyar euro bisikletli turizm geliri

Enverçevko olarak Kopenhag merkezli ISCA Uluslararası Spor ve Kültür Birliği üyesi olduklarını belirten Ekmekçi, “Bisiklet yolları ile ilgili çalışmalar, bisiklet altyapısını yaparsınız, tanıtırsınız. Bölgesel tanıtıma bizim bölgemiz gayet uygun. EuroVelo (Avrupa Bisiklet Yolu Ağı) bunların uluslararası ağ kısmı. Size diyorlar ki, yerel, bölgesel rotalarınızı yapın, şehirlerinizi güzelleştirin. Teması, tarihi, turistik güzellikleri var ise bunları kış turizmine açabileceğiniz bir Network gelin burayı kullanın. EuroVelo Network’u yılda 4 milyon tıklama alıyor. 4 milyon bisikletçi ziyaretçisi var ve bu önemli bir rakam. Deniz turizmine göre, kruvaziyer, mavi yolculuk turizmine göre geliri 5 milyar euro fazladır. 39 milyar dolar mavi yolculuk geliri vardır Avrupa’da. 44 milyar euro bisikletli turizm geliri vardır. Bunlar ciddi rakamlar. Biz bu anlamda EuroVelo ‘şimdi bisiklet zamanı’ kampanyalarını iki ayrı federasyon ile beraber ulusal koordinasyonu yürütüyoruz” dedi.