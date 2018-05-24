Çevre ilaçlamasından etkilenen askerler tedavi altına alındı

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 81 asker, akşam içtimasının ardından çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, General Hikmet Akıncı Kışlası'nda akşam içtimasının ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire müracaat eden 81 asker, buradaki ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Askerlerin, akşam içtiması sırasında, bölgedeki haşere ve çevre ilaçlamasından etkinlendiği bildirildi.

Tedavi altına alınan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

