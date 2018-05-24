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Çevre ilaçlamasından etkilenen askerler tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 01:32 | Son Güncelleme

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 81 asker mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - İçtima sırasında haşere ve çevre ilaçlamasından etkinlendikleri belirtilen askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 81 asker, akşam içtimasının ardından çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, General Hikmet Akıncı Kışlası'nda akşam içtimasının ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire müracaat eden 81 asker, buradaki ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Askerlerin, akşam içtiması sırasında, bölgedeki haşere ve çevre ilaçlamasından etkinlendiği bildirildi.

Tedavi altına alınan askerlerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Amasya asker zehirlenme

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