Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ağdacı: Dilovası'nda kanserden ölüm oranı yüzde 33,7

Ergün AYAZ-Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - ÇEVRE Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, 2017 yılında kanserden ölümlerin oranının dünyada yüzde 12,5, Türkiye'de yüzde 12,9, Kocaeli'de ise yüzde 18,9 olduğunu söyledi. Ağdacı, "Dilovası'nın kanserden ölüm oranı, yüzde 33,7. Dilovası bölgesinde, maalesef ağır metaller yoğunluktadır. Bu da bölgede kanserden ölüm vakalarının fazlalığını açıklamaktadır. Bu bölgede 10 yıldan fazla yaşayan insanların kanserden ölüm oranı, 10 yıldan daha az yaşayanlara oranla daha fazladır" dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ağdacı, Uluslararası Çevresel Performans Endeksi'ne göre, Türkiye'nin, 132 ülke arasında 109'uncu sırada olmasıyla çevreye verilen önemin ortaya konulduğunu dile getirdi. Ağdacı, oda olarak Kocaeli'nin hava kalitesini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ülke genelinde bulunan 199 hava izleme istasyonundan, Kocaeli'deki 12 hava izleme istasyonunun yıllık verilerinden ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü verilerinden faydalanarak öğrendiklerini belirtip, kirleticileri baz aldıklarını söyledi. Türkiye'de her geçen gün hava kalitesinin düştüğünü savunan Ağdacı, "Hava kirliliği sorunu konusunda tespit noktasında önemli çalışmalar yapılmasına karşın çözüm noktasında yeterince çabanın gerek yerel yönetimler ve gerekse de mülki idare tarafından gösterilmediği artan kirlilikten de anlaşılmaktadır. Ülkemizde her geçen gün hava kalitesi giderek düşmektedir. Yani havamız her geçen gün daha da kirlenmektedir. Türkiye de hava kirliliğine bağlı ölümlerde ilk 20 ülke arasında 15'inci sıradadır" diye konuştu.