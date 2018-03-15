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Çevre Ödülü DOSAB’a “hayır” diyen Büyükşehir Belediyesi’nin

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 23:14 | Son Güncelleme

Bursa Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdiği Çevre Ödülü, bu yıl DOSAB Termik Santrali’nin kurulması ve işletilmesinin uygun olmayacağı yönünde karar veren Büyükşehir Belediye Meclisi ile UÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın oldu.Hekimler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri tamamlandı.

Çevre Ödülü DOSAB’a “hayır” diyen Büyükşehir Belediyesi’nin

Bursa Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdiği Çevre Ödülü, bu yıl DOSAB Termik Santrali’nin kurulması ve işletilmesinin uygun olmayacağı yönünde karar veren Büyükşehir Belediye Meclisi ile UÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın oldu.
Hekimler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla Bursa Tabip Odası tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri tamamlandı. Bursa Tabip Odası’nın 2018 yılı Çevre Ödülü, Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun “Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılmak istenen kömürlü termik santralin çevreye etkileri, meteorolojik koşullar, şehir merkezine yakınlık ve sanayileşmenin artmasına bağlı kirlilik gibi nedenlerle kurulması ve işletilmesinin uygun olmayacağı” şeklindeki raporunu oy birliği ile kabul etmiş olması nedeni ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verildi.
Öte yandan bir diğer çevre ödülü ile insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek her girişime karşı sağlıklı yaşam hakkını savunarak, kararlılıkla, yıllardır yürüttükleri sağlık hakkı ve çevre mücadelesi nedeniyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na verildi.
Ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Belediye Meclisi’nde projeyi tüm parti grupları oy birliği ile reddederken, karara imza atan tüm parti grupları Törene davet edildi.
Törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Sönmez, Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Erdal Aktuğ, İYİ Parti Grup Sözcüsü Prof.Dr. Hasan Ertürk meclis üyeleri Hüsnü Doğruoğlu, Nurettin Çetin, Ercan Özel katıldı.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı adına ise plaketi Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Halk Sağlığı Asistanı Dr. Ayşegül Aydın aldı.

Çevre Ödülü DOSAB’a “hayır” diyen Büyükşehir Belediyesi’nin

Çevre Ödülü DOSAB’a “hayır” diyen Büyükşehir Belediyesi’nin

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