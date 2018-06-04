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Çevre Projeleri Toplu Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 14:46 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Atıksu Arıtma Tesisi açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Projeleri Toplu Açılış Töreni kapsamında, Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Atıksu Arıtma Tesisi hizmete girdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara ATO Congresium'daki törenden Sakarya'nın Kocaali ilçesine telekonferans sistemiyle bağlandı.

Açılışı gerçekleşen tesisin hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, açılıştaki katılımcılara selamlarını iletti.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, tesisin 1,5 yıldan kısa sürede tamamlanan 117 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon ve son derece modern arıtma tesis ile Karadeniz'e çok daha temiz, daha çevreci su pompalayacağını söyledi.

Vali Balkanlıoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın telekonferans sistemi üzerinden verdiği talimatın ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Cumhuriyet Başsavıcısı Lütfi Dursun, Kocaali Kaymakamı Alper Balcı, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ve AK Parti Sakarya milletvekili adaylarıyla kurdeleyi keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
"Sıfır Atık Projesi" Atıksu Arıtma Tesisi Kocaali sakarya

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