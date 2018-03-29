HABER

Çevre Şehircilik Müdürlüğüne atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:42 | Son Güncelleme

Düzce’de kurulduğu 2011 yılından bu yana vekaleten yürütülen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne asaleten atama yapıldı.Düzce Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü asaleten atama yapıldı.

Çevre Şehircilik Müdürlüğüne atama

Düzce’de kurulduğu 2011 yılından bu yana vekaleten yürütülen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne asaleten atama yapıldı.
Düzce Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü asaleten atama yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan atamaya göre 2016 yılının Eylül ayından bu yana Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekilliği görevini yürüten Nurhan Kartal asaleten atandı.

Nurhan Kartal kimdir?
Düzce doğumlu olan Nurhan Kartal, ilkokulu Düzce Işık İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Düzce Lisesinde, üniversiteyi Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri (Harita Kadastro) Mühendisliği bölümünde 1994 yılında bitirdi.
1994-2008 yılları arasında 15 yıl Düzce Çilimli Belediye Başkanlığında Harita Mühendisi/İmar Müdürlüğü görevlerinden sonra mülga Düzce Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne naklen tayin oldu.
2008-2009 yılları arasında mülga Düzce Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünde Harita Mühendisi, 2009-2011 yılları arasında Valilik Oluru ile İmar Şube Müdürlüğü görevlerinden sonra Bakanlığın açmış olduğu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını kazanarak, 2011-2016 yılları arasında İmar, İskan ve Yapı Kooperatifleri Şube Müdürlüğü görevini yürüttü.
Ağustos 2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Eylül 2016 tarihinde Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevine vekaleten atanmıştı.
Aynı zamanda Kocaeli Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Düzce Temsilciliği ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilciliğini yürütmekte Kartal evli ve 2 çocuk annesi.

İstanbul'da operasyon! Özel harekat baskın yaptıİstanbul'da operasyon! Özel harekat baskın yaptı
'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum''Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum'
Cepte tehlikenin yeni ismi: GetContactCepte tehlikenin yeni ismi: GetContact
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son anket yayınlandı

Son anket yayınlandı

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

Öğrenci yemek istediğine pişman oldu! Kurye öldüresiye dövdü

'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış

'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

İstanbul'da 25 milyonluk vurgun! Doktorun milyonluk mirasına konmuşlar

İstanbul'da 25 milyonluk vurgun! Doktorun milyonluk mirasına konmuşlar

Asıl kimlikleri ortaya çıktı! Amanos Dağları'nda öldürülenler arasında onlar da var

Asıl kimlikleri ortaya çıktı! Amanos Dağları'nda öldürülenler arasında onlar da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.