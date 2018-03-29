Çevre Şehircilik Müdürlüğüne atama

Düzce’de kurulduğu 2011 yılından bu yana vekaleten yürütülen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne asaleten atama yapıldı.

Düzce Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü asaleten atama yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan atamaya göre 2016 yılının Eylül ayından bu yana Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekilliği görevini yürüten Nurhan Kartal asaleten atandı.

Nurhan Kartal kimdir?

Düzce doğumlu olan Nurhan Kartal, ilkokulu Düzce Işık İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Düzce Lisesinde, üniversiteyi Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri (Harita Kadastro) Mühendisliği bölümünde 1994 yılında bitirdi.

1994-2008 yılları arasında 15 yıl Düzce Çilimli Belediye Başkanlığında Harita Mühendisi/İmar Müdürlüğü görevlerinden sonra mülga Düzce Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüne naklen tayin oldu.

2008-2009 yılları arasında mülga Düzce Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünde Harita Mühendisi, 2009-2011 yılları arasında Valilik Oluru ile İmar Şube Müdürlüğü görevlerinden sonra Bakanlığın açmış olduğu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını kazanarak, 2011-2016 yılları arasında İmar, İskan ve Yapı Kooperatifleri Şube Müdürlüğü görevini yürüttü.

Ağustos 2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Eylül 2016 tarihinde Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevine vekaleten atanmıştı.

Aynı zamanda Kocaeli Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Düzce Temsilciliği ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilciliğini yürütmekte Kartal evli ve 2 çocuk annesi.