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Çevre temizliği için elleriyle çöp topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 00:27 | Son Güncelleme

Çankırı'da Doğaya Saygı Çevreye Arkadaş Derneği tarafından çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla dernek üyeleri kentin en işlek caddelerinin birinde elleriyle yerlerdeki çöpleri topladı

Çankırı'da Doğaya Saygı Çevreye Arkadaş Derneği (DOSTÇA) tarafından çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla dernek üyeleri kentin en işlek caddelerinin birinde elleriyle yerlerdeki çöpleri topladı.

Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri ve bazı vatandaşlar, çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla pankart taşıdı.

Eldiven giyerek yerdeki çöpleri toplayan ve kürek ve fırça ile de yerleri süpüren dernek üyeleri, çevredeki vatandaşlardan da destek gördü.

Dernek Başkanı Esin Sarı Yenikeçeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğa ve çevreyle ilgili her türlü şeye destek vereceklerini söyledi.

Daha temiz, yeşil ve iyi bir Çankırı için çalıştıklarını belirten Yenikeçeci, "Benim bu yola çıkışım Allah'ın verdiği sonsuz nimete karşı vefa borcumuzu ödemek, bir öğretmen olarak öğrencilerime örnek olmak ve gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir doğa bırakmaktır." dedi.

Vatandaşların yerlere çöp atma konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ifade eden Yenikeçeci, herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini kaydetti.

Yenikeçeci, Dünya Çevre Günü olması nedeniyle de farkındalık oluşturmak istediklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Daha önce bu caddeden geçtiğimde buranın çok pis olduğunu ve bunun bir yara olduğunu gördüm. Çekirdekleri çitleyip yere atmamamız, doğanın zevkini kaçırmamamız gerekiyor. Burada bir farkındalık, bilinçlendirme etkinliği yaptık. Ramazan ayında ruhen ve bedenen temizlendiğimiz bu ayda çevremizi de temizleyelim. Bu bilinci vatandaşlarımıza yerleştirmemiz lazım."

Etkinliğe, MHP Merkez İlçe Başkanı Bahadır Akbaba, MHP Milletvekili Adayları Kadir Şekerci, Pelin Yılık, İYİ Parti Milletvekili Adayı Aydın Ayanoğlu da destek vererek çöp topladı.

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