Çevre temizliğinde farkındalık için yola kamyon dolusu çöp döktüler

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl Belediyesi'nce çevre temizliğinde farkındalığın sağlanması amacıyla işlek noktalardan Atatürk Bulvarı'na, kamyonla çöp döktürüldü. Temizlik işçileri çöp dökerken, Başkan Alper Taban ile belediye meclis üyeleri de yoldan geçenlerin tepkisini gözlemledi. Çöpler, 4 saat sonra kokmaya başlayınca toplanıp, götürüldü. İnegöl Belediyesi tarafından çevre temizliğinde farkındalığın sağlanması için kentin işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı'na çöp döktürüldü. İşçiler, yol kenarına kamyondan çöp dökerken, İnegöl Belediye Başkanı Taban ve meclis üyeleri de çalışmayı izledi. Yoldan geçerken, çöpleri görenlerin tepkilerini izleyen Taban, temizliğe dikkat çekmek amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. Başkan Taban, "Böyle bir çalışma, başka şehirlerde oldu mu bilmiyorum; ama şehrimizde olmadığını biliyoruz. Çöp yığınıyla ilgili vatandaşlarımız, dikkatli şekilde ne olduğunu, meraklı gözlerle izleyip sorguluyor. 'Temiz şehir İnegöl', 'Marka kent İnegöl' gibi söylemleri dilde belki çokça yapıyoruz; ama beraberinde bunun fiilen de gerçekleşmesini istiyoruz. Bu konuda kararlıyız. İnegöl’ümüz gerçekten güzel insanların yaşadığı şehir. Aynı zamanda bu şehir, temiz olmak zorunda. Başka çaremiz yok” dedi. Bu çalışmanın çevre komisyonunda planlandığını anlatan Taban, "Bugün burada dökülen çöpleri, şehrin belirli noktalarında, her gün ufak öbekler halinde görüyoruz; ama bunları bir araya öbekleyerek, niçin bu çöplerin atıldığını insanların sorgulamasını, merak etmesini, kirlendiğinde ne olur, kirletmezsek ne olur gibi soruları kendilerine yöneltmelerini istedik. Bu farkındalık çalışmaları sadece broşür dağıtmaktan, seminer, konferans yapmaktan ibaret olmayacak. Bu çalışmaların belediye var olduğu sürece devam etmesi kanaatindeyiz" diye konuştu. Çevre temizliğiyle ilgili denetim vurgusu yapan Başkan Taban, şunları söyledi: "Özellikle bu işin denetim ve kontrol ayağının ve beraberinde kurallara uymayanlara da kanunlar çerçevesinde cezalar kesilmesi hususunda hemfikirdeyiz. Tabi önceliğimiz, insanları cezalandırmak asla değil. Kurallara uymayanlar varsa bunlara da muhakkak suretler karşılığını vermek gerekir. Bizler bu konuda başarılı olmuş şehirler gibi temizlik hususunda bir fark ortaya koymak istiyoruz. Mobilyamızla övünüyoruz, köftemizle kaplıcamızla ve diğer tüm markalarımızla övünüyoruz; ama bana göre, temiz olmak zaten dinimizin bize emrettiği bir konudur. İnsanların bu kadar kolay ellerindeki basit çöpleri yerlere atmaması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, bir yerde çöplerin atılması için gerekli çöp kutuları eksik olabilir; ama bu çöpün atılması için yeterli bir sebep değildir. Gelişen ülkeleri incelediğimizde hiçbir yerde çöp kovası olmasa dahi insanlar o bilince ve farkındalığa vardıkları için ellerindeki çöpleri açık alana atmadıklarını görüyoruz. Biz de inşallah, bundan sonra çok daha temiz bir İnegöl oluşturmak adına bu çalışmayı gerçekleştirmiş olduk.” KOKMAYA BAŞLAYINCA TOPLANDI Yoldan geçenler ise çöp yığınını görünce tepki gösterdi. İnegöllüler, belediyenin çevre temizliği için farkındalık çalışması olduğunu öğrenince uygulamayı başarılı bulduklarını söyledi. Çöpler, 4 saatin sonunda kokmaya başlayınca işçiler tarafından tekrar kamyona doldurulup, çöplüğe götürüldü.

