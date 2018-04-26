Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan istifa etti

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını bildirdi.
Ceylan, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM 27. Dönem Milletvekili Aday Adaylığı için 26 Mart 2018 tarihi itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı vazifesinden ayrıldığını kaydetti.
Açıklamasında, aday gösterilmesi ve seçilmesi durumunda tecrübe ve birikimlerini, Karabük’ü temsilen parlamentoda sürdürmenin gayreti içinde olacağını belirten Ceylan, şu ifadelere yer verdi :
"Öncelikle Cenab-ı Allah’ın takdiri, partimiz ve siz değerli hemşehrilerimin desteğiyle seçildiğim takdirde, uzun yıllar boyunca sahip olduğum tecrübe ve birikimlerimi, Karabük’ü temsilen parlamentoda sürdürmenin gayreti içinde olacağım. Siyasi hayatım boyunca, siz değerli Karabüklü kardeşlerimin desteğini her daim yanımda hissettim. Bu kutlu yürüyüşün yeni bir adımı olan adaylık sürecimde de öncelikle hayır dualarınızı ve desteklerinizi can-ı gönülden istirham ediyorum. 24 Haziran 2018 seçimlerinin başta ilimiz Karabük olmak üzere, ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız için hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor, tüm Karabüklü kardeşlerime selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
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