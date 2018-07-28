Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum İzmir'de

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir'de Karabağlar kentsel dönüşüm alanı ile Ege Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, kentteki temasları kapsamında Ege Üniversitesini (EÜ) ziyaret etti.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite maketi önünde Bakan Kurum'a bilgi vererek, üniversitenin değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyduğunu, bu çerçevede hazırladıkları master plan çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığının göstereceği bir yol haritasıyla yürütmek istediklerini söyledi.

Bakan Kurum, İzmir'de yapılması planlanan millet bahçesine ilişkin üniversite bünyesinde bulunan 280 dönümlük ormanlık alan hakkında bilgi aldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Kurum, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde yeni yapılan merkezi ameliyathanede incelemede bulundu.

Daha sonra Karabağlar ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm alanına geçen Bakan Kurum, örnek daireyi gezerek inşaatın durumuyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Kurum kentsel dönüşümle ilgili yetkililerle basına kapalı olarak görüşme yaptı.

