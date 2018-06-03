Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Son 3 yıl içerisinde yaşadığımız durumlar, başımıza gelenler, atlattığımız badireler herkesin gözünü fal taşı gibi açacacağı bir ortamdır. Bunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

Bakan Özhaseki Talas Belediyesince Selçuklu Evi'nde düzenlenen "Talas'ta Gençlerle Sahur Buluşması" etkinliğinde öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikte 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili sorulan soruları yanıtlayan Bakan Özhaseki, Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Son yıllarda Türkiye'nin büyümesini ve ilerlemesini istemeyenlerin kötülüklerini açıktan yaptıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Eskiden 'bu ülkenin 3 tarafı denizlerle çevrili, 4 tarafı düşmanlarla çevrili' derlerdi. Bu sözü duyduğum zaman, milliyetçi duyguya sahip bir insan olarak abartıldığını düşünürdüm. Biraz hayal mahsulü şeylerden bahsediyorlar, senaryolar yazılıyor gibi düşünürdüm. Son 3 yıl içerisinde yaşadığımız durumlar, başımıza gelenler, atlattığımız badireler herkesin gözünün fal taşı gibi açacacağı bir ortamdır. Bunu herkesin bilmesi lazım. Avrupa'nın ortasında Hollanda, Lüksemburg gibi bir ülke değiliz. Oralarda keyif yapan bir ülke konumunda değiliz. Anadolu coğrafyasındayız. Türküz, müslümanız. Değerlerimiz var. Tarihte üstlendiğimiz bir takım misyonlar var. Bunlardan dolayı bize yönelmiş o kadar misyon ve ok var ki." diye konuştu.