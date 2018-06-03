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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 03:19 | Son Güncelleme

Bakan Özhaseki: - "Son 3 yıl içerisinde yaşadığımız durumlar, başımıza gelenler, atlattığımız badireler herkesin gözünü fal taşı gibi açacacağı bir ortamdır. Bunu herkesin bilmesi lazım"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Son 3 yıl içerisinde yaşadığımız durumlar, başımıza gelenler, atlattığımız badireler herkesin gözünü fal taşı gibi açacacağı bir ortamdır. Bunu herkesin bilmesi lazım." dedi.

Bakan Özhaseki Talas Belediyesince Selçuklu Evi'nde düzenlenen "Talas'ta Gençlerle Sahur Buluşması" etkinliğinde öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlikte 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili sorulan soruları yanıtlayan Bakan Özhaseki, Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.

Son yıllarda Türkiye'nin büyümesini ve ilerlemesini istemeyenlerin kötülüklerini açıktan yaptıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Eskiden 'bu ülkenin 3 tarafı denizlerle çevrili, 4 tarafı düşmanlarla çevrili' derlerdi. Bu sözü duyduğum zaman, milliyetçi duyguya sahip bir insan olarak abartıldığını düşünürdüm. Biraz hayal mahsulü şeylerden bahsediyorlar, senaryolar yazılıyor gibi düşünürdüm. Son 3 yıl içerisinde yaşadığımız durumlar, başımıza gelenler, atlattığımız badireler herkesin gözünün fal taşı gibi açacacağı bir ortamdır. Bunu herkesin bilmesi lazım. Avrupa'nın ortasında Hollanda, Lüksemburg gibi bir ülke değiliz. Oralarda keyif yapan bir ülke konumunda değiliz. Anadolu coğrafyasındayız. Türküz, müslümanız. Değerlerimiz var. Tarihte üstlendiğimiz bir takım misyonlar var. Bunlardan dolayı bize yönelmiş o kadar misyon ve ok var ki." diye konuştu.

- "Aslanlar gibi hizmet ediyorlar"

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yaşadığını ve teröristlere karşı mücadelede sonuna kadar devam edildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üzülerek söylüyorum mecliste PKK'lılara destek çıkan epeyce partiler oluyor. PKK'nın siyasi uzantısını kastetmiyorum. Onun dışında partiler oluyor. Mesala kayyum belediyeler atadık. 'Demokrasi elden gidiyor, diktatör oldunuz' diye bağırıyorlar. Allah aşkına yapmayın. Oraya seçilen adamlar dövüle dövüle seçilen adamlar. Nasıl oy verildiğini biliyorum ben anlattım da. Oturduktan sonra hizmet diye bir dertleri de yok. Oraya oturan parayı nasıl çalarım, Kandile parayı nasıl gönderirim. Tek dertleri bu. Her başkanın arka odasında 3 tane militan oturuyor. Gelenin gidenin boynunu almak için. Biz de bunu seyredemezdik kayyum belediyeler atadık. Kayyumlar kimler. Oradaki kaymakam çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Aslanlar gibi hizmet ediyorlar."

Konuşmasının ardından Özhaseki, vatandaşlardan 24 Haziran seçimlerinde kendileri için destek ve dua istedi.

Bakan Özhaseki programın sonunda vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri Selçuklu Evi

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