KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de kick boks il seçmelerinde dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.
Özhaseki, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Talas Spor Salonu'nda düzenlenen kick boks il seçmelerinin ödül törenine katıldı.
Seçmelerde 63 kiloda birinci olan Cemal Alper Kemaloğlu, ikinci Salih Göçmen ve üçüncü Samet Şahin, madalyalarını Özhaseki'den aldı.
Ödül alan sporcularla ve aileleriyle fotoğraf çektiren Özhaseki, sporcuların isteği üzerine kick boks eldiveni giydi.
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