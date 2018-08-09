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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sosyal medyadan Ordu tepkisi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, bugün düzenlediği basın toplantısında Ordu'da yaşanan sel felaketinden önce Kanal İstanbul ve Millet Bahçeleri projelerinden bahsetmesi sosyal medya üzerinden tepki yağmasına neden oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın eylemleriyle ilgili düzenlenen basın toplantısına Kurum'un Ordu'daki sel felaketi yerine, Kanal İstanbul Projesi ile millet bahçelerini anlatmasıyla başlamasına sosyal medyada tepki yağdı.

CNN TÜRK YAYINDAN ALDI

CNN Türk dahi canlı yayından verdiği basın toplantısını, Kurum'un konuya ilişkin konuşmamasından dolayı yayından aldı.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Kurum şunları söyledi:

Kanal İstanbul projesi asrın projesi diyebileceğimiz İstanbul'a değer katacak bir projemiz. Kanalın iki ucunda yatay mimari hakim olacak. İstanbul'da yıkılması gereken binalar bu bölgeye revize edilecek.

MİLLET BAHÇESİ

Cumhurbaşkanımız tüm şehirlerimize 'Millet Bahçesi' yapma kararı aldı. Biz de bu doğrultuda 18 ilimizde 33 millet bahçesi yapıyoruz.

ORDU'DAKİ SEL FELAKETİ

Kurum konuşmasının devamında Ordu'daki sel felaketiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti ve şu ifadeleri kullandı:

Kurum, Ordu’da meydana gelen sel felaketine ilişkin "Ordu’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza ait arkadaşlar ekiplerimiz orada sahada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Valimizle bende görüştüm bizzat. Bakanlık olarak üstümüze düşen neyse bu görevlerimizi zarar gören vatandaşlarımızın zarardan en az şekilde etkilenmesi için yerine getireceğiz. Cuma günü bakanlık ve bağlı kuruluşlarımızla orada olup yapılacak ne varsa hızlı bir şekilde yapma gayreti içine gireceğiz" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İşte Kurum'a gelen tepkilerden bazıları:

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya ordu kanal istanbul ve millet bahçeleri

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
cuma günü gidip orduda bi cuma namazı kılarlar herşey düzelir neden cuma günü gidiliyor???? daha erken gitsenize işiniz ne?
kafayı yemiş bunlar ya bakanın tipe baksana 5 10 tane çevre bakanı gelse başka ülkelerden bizimkisi bön bön bakar
ahmaklık parayla olsaydı birileri en yüksek paraları verir satın alırlardı. bu kadar pişkinlik ve işbilmezlik ancak yüzsüzlükten ileri gelir.
Felaketten bahsetse kendi beceriksilikleri ortaya çıkacak onun için günden değiştirmek yegane yaptıkları iş O dere yataklarına .Suyun akış yoluna . suyun denize döküleceği yerlere imar iznini verenleri bunları onaylıyanları anlat bakan beyonlara ne ceza verilecek onları anlat o kadar zarar ziyan var bırak reklam içerikli konuşmayı günden kanal felan değil günden felaket
herkes hakli
ALGI PEŞİNDE KOŞANLAR HEMEN ATLAMIŞ SANKİ DÜNYA ÜZERİNDE SEL BİR TEK BİZİM ÜLKEMİZDE OLUYOR SİZ NE YAPARSANIZ YAPIN DOĞAL AFETLERİN ÖNÜNE GEÇEMEZSİNİZ DOĞAL AFETE KARŞI ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NE YAPABİLİR TÜM DÜNYA ÜLKELERİNDE EN GELİŞMİŞ ÜLKELERDE DAHİ SEL FELAKETİ İLE KARŞILAŞIYORSUNUZ
hay sizin bahcenize sokayim ulke kan agliyo bunlar yok kanal yok bahce lanet olsun sizin gibi yoneticilere
ONLAR İÇİN İSTANBUL'DAN BAŞKA TÜRKİYE YOK. HEP BÖYLE DEĞİLMİ. AÇIN TVLERİ BAKIN VARSA YOKSA METRO, KÖPRÜ, KANAL İSTANBUL.
dolar 5.40 oldu açıklama yapan yok , orduda köprüler yıkıldı yollar parçalandı açıklama yapan yok
iktidar luxu adamlarda insaf birakmamis...
bakanı ne ilgilendiriyorki ordudaki felaket. o olmayan bahçelerden bahsetsin.
millet açıktı keki ne zaman dağatacan
kabine aciklanmadan dolar 4.6 idi aciklandi 4.8 e cikti 6 ya gidiyeeeah milyon dolarla memleketten dolar aliniyir su an
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