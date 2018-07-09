HABER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 22:53 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Murat Kurum getirildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Murat Kurum getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki ilk Çevre ve Şehircilik Bakanı unvanına sahip Kurum, 1976'da Ankara'da doğdu.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1999'da mezun olan Kurum, 1999- 2005 arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı.

2005-2006 arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında Uzman olarak görev yapan Kurum, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2012 arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığında uzmanlık görevlerini üstlendi.

2009 yılından itibaren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlük görevini yürüten Kurum, evli ve 2 çocuk babası.

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde yardımcısı Fuat Oktay oldu! Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli?
Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

En Çok Okunan Haberler

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreninde oğlu Ahmet Burak Erdoğan yer almadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

Mehmet Ersoy kimdir? Yeni kabinenin Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Ersoy nereli?

Murat Kurum kimdir? Yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum nereli?

Murat Kurum kimdir? Yeni kabinenin Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi açıklandı! 2018 yılının Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı seçilen Fahrettin Koca kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesi açıklandı! 2018 yılının Bakanlar Kurulu'nda Sağlık Bakanı seçilen Fahrettin Koca kimdir?

Fahrettin Koca kimdir? Yeni kabinenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereli?

Fahrettin Koca kimdir? Yeni kabinenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereli?

Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Yeni kabinenin aile Bakanı KADEM üyesi Zehra Zümrüt Selçuk oldu!

Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Yeni kabinenin aile Bakanı KADEM üyesi Zehra Zümrüt Selçuk oldu!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı! Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı seçildi! Mustafa Varank kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklandı! Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı seçildi! Mustafa Varank kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.