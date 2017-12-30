Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

Son Güncelleme 4 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 22:42 |4 saat önce

- "Mazlumların sesi olan bir ülke haline geldik. Zalim bir dünya da vicdanı olan bir ülke haline geldik. Aslında üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası da son dönemin mazlumlarının sığınma coğrafyasıdır. Bu ülke son yüzyılın mazlumlarının sığındığı tek coğrafyadır. Balkanlarda, Kafkaslarda, Arap coğrafyasında daralan herkes buraya gelmedi mi? Burada bir ve beraber olduk" - "Dünyada şu anda 454 tane nükleer tesis var. Fransa Amerika gibi ülkeler enerjisinin çoğunluğunu nükleerden elde ediyorlar.

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Mazlumların sesi olan bir ülke haline geldik. Zalim bir dünya da vicdanı olan bir ülke haline geldik. Aslında üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası da son dönemin mazlumlarının sığınma coğrafyasıdır. Bu ülke son yüzyılın mazlumlarının sığındığı tek coğrafyadır. Balkanlarda, Kafkaslarda, Arap coğrafyasında daralan herkes buraya gelmedi mi? Burada bir ve beraber olduk." dedi. Özhaseki, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi tarafından 15 Temmuz Halil Kantarcı erkek öğrenci yurdunda düzenlenen "TÜGVA Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı. Müslüman insanlar olarak çevre anlayışı içerisinde emanet kavramına sahip olduklarını anlatan Özhaseki, Müslüman medeniyetlerinin tarihte örnek yapılar sunduklarını söyledi. Eski mahalle yaşamına doğru dönecek planlamalar peşinde olduklarını belirten Özhaseki, "Elbette akıllı şehirler kuracağız. İnsanoğlunun anlamakta bile güçlük çekeceği modernite içerisinde bu şehirleri kuracağız, ama mahalle konsepti içerisinde kuracağız." ifadesini kullandı.

Ruşen Keleş'in kitabını incelediğini ve 1960'lı yıllarda İstanbul'da gecekondu sayısının 79 bin, 1994 yılında 640 bin olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şöyle konuştu: "İnsanların rastgele gece yarısı ev yapmasını sağlamak, bir yöneticinin çok sevineceği ve övünebileceği bir şey mi? Bu İstanbul'a ihanet değil mi? Bir o kadarda kaçak yapı var, etti mi 1,5 milyon. Şimdi ben gece gündüz deprem geliyor diye çırpındığım, trilyonlarca lira para ayırıp da depremden korumaya uğraştığım yerler, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği silueti bozan binalar değil. Sayın Cumhurbaşkanımız o silueti bozan binalarla ilgili birkaç cümle söyledi. Asıl sizinki ihanet etmek. 'Canım biz mi yaptık' bir dakika 60'lı yıllarda siz vardınız, 70'li yıllarda, 94'e kadar siz vardınız. 1,5 milyon civarında depreme dayanıksız, Allah korusun ciddi bir deprem olduğunda yerle yeksan olacak binayı siz yaptırdınız. Susuzluğu İstanbul'a siz çektirdiniz. Şehircilik başlı başına bir iş. Bizim biran önce kendi medeniyet kodlarımıza da dönmek lazım. Şuan yapı stoku itibari ile biraz sağlıksız birazda kimliksiz yapılara sahibiz. Önümüzdeki sene bizim epey bir kanunumuz gelecek. Bunlar tartışılırken şehircilikle ilgili düşündüklerimizin hepsini ortaya koyacağız inşallah."