Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Afrin meselesi hepimizin meselesidir. Bu ülkenin, bu ümmetin meselesidir. Burada muhalefet olmaz. Buraya söz söylemek olmaz. Burayı zayıflatmak olmaz. Ülkeye muhalefet edilmez. Onlar böyle yaptıkça millet de zaten notunu veriyor. Seçimler geldiği zaman da bir çizik atıyor." dedi.

Özhaseki, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından, Melikgazi Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen, "AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı"nda, terör örgütü PKK ile 40 yıldır mücadele verdiklerini, ardından FETÖ belasıyla uğraştıklarını ve o belayı atlattıklarını söyledi.

Kanser uru gibi her tarafı saran FETÖ'yü temizlediklerini, terör örgütü DEAŞ'la da ciddi şekilde savaş verdiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şimdi ülke dışında, topraklarımızı biraz daha güven altına almak adına, artık oradan terörist sızmalarını engellemek, oradan atılan bombalarla küçücük yavrularımızın şehit olmasını engellemek adına, oyunları bozmak adına oradayız. Türk Silahlı Kuvvetleri titizlikle çalışıyor. Eğer isterse uçaklarımız üç günde her tarafı alt üst eder, bombalar gider. Orada hayat kalmaz ama öyle yapılmıyor. Aynı çukur eylemindeki gibi önce sivil vatandaş mağdur olmasın diye çırpınıyoruz. Bir tek masum yavru ölmesin diye çabalıyoruz. Biz ölelim ama bu yavrulara bir şey olmasın. Böyle bir devlet refleksi hiçbir yerde yok. Orası temizlenecek. Bütün bu zorlukları aşacağız."