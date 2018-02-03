Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Afrin meselesi hepimizin meselesidir. Bu ülkenin, bu ümmetin meselesidir. Burada muhalefet olmaz. Buraya söz söylemek olmaz. Burayı zayıflatmak olmaz. Ülkeye muhalefet edilmez. Onlar böyle yaptıkça millet de zaten notunu veriyor. Seçimler geldiği zaman da bir çizik atıyor." dedi.
Özhaseki, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından, Melikgazi Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen, "AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı"nda, terör örgütü PKK ile 40 yıldır mücadele verdiklerini, ardından FETÖ belasıyla uğraştıklarını ve o belayı atlattıklarını söyledi.
Kanser uru gibi her tarafı saran FETÖ'yü temizlediklerini, terör örgütü DEAŞ'la da ciddi şekilde savaş verdiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:
"Şimdi ülke dışında, topraklarımızı biraz daha güven altına almak adına, artık oradan terörist sızmalarını engellemek, oradan atılan bombalarla küçücük yavrularımızın şehit olmasını engellemek adına, oyunları bozmak adına oradayız. Türk Silahlı Kuvvetleri titizlikle çalışıyor. Eğer isterse uçaklarımız üç günde her tarafı alt üst eder, bombalar gider. Orada hayat kalmaz ama öyle yapılmıyor. Aynı çukur eylemindeki gibi önce sivil vatandaş mağdur olmasın diye çırpınıyoruz. Bir tek masum yavru ölmesin diye çabalıyoruz. Biz ölelim ama bu yavrulara bir şey olmasın. Böyle bir devlet refleksi hiçbir yerde yok. Orası temizlenecek. Bütün bu zorlukları aşacağız."
Türkiye'nin yurt dışında büyük bir harekata girdiğini, herkesin dua ettiğini, desteklediğini vurgulayan Özhaseki, fakat CHP'nin içinden gelen sesleri duydukları zaman yüreklerinin kalktığını ifade etti.
- "Afrin meselesi hepimizin meselesidir"
Bu teröristlerin canlarına İHA ve SİHA'ların okuduğuna dile getiren Bakan Özhaseki, "Milletvekilinin biri, 'Bu SİHA'ları çabuk kaldırın' diyor. Onlarla savaşırken neredeyse bizim cephaneliğimizin, topumuzun, tankımızın, helikopterimizin, mermimizin, piyade tüfeğimizin yüzde 70'i yerli hale geldi. 'Türkiye'nin ordusunda silahı yok, bunlar dayanamaz' diyor birisi. Allah sizi ıslah etsin. Bize muhalefet edin. Böyle bir mesele milli bir meseledir. Afrin meselesi hepimizin meselesidir. Bu ülkenin, bu ümmetin meselesidir. Burada muhalefet olmaz. Buraya söz söylemek olmaz. Burayı zayıflatmak olmaz. Ülkeye muhalefet edilmez. Onlar böyle yaptıkça millet de zaten notunu veriyor. Seçimler geldiği zaman da bir çizik atıyor." diye konuştu.
Önlerinde belediye seçimleri olduğunu, Kayseri'de rekor kırmanın yakışacağını dile getiren Özhaseki, arkasından genel seçimler geldiğini hatırlattı.
Özhaseki orada da özellikle MHP ile hareket ederek yeni rekorlar kıracaklarını belirterek, şöyle devam etti:
"Devlet Bey'e burada teşekkür etmek lazım. Meselenin basit bir parti meselesi olmadığını, iktidar muhalefet meselesi olmadığını, Türkiye'nin artık son bir kaç yıldır beka meselesiyle karşı karşıya olduğunu, varlık yokluk meselesiyle karşı karşıya olduğunu bildiği için, Allah için, dimdik kalktı ve devam ediyor. İçinden parçalamaya çalıştılar onu da, parçalayamayacaklar. Ana gövde yerinde sağlam duruyor. Kol kola girdik, Allah için bir araya geldik. Ufak tefek görüş ayrılıklarımız olabilir, kol kola gireceğiz, nihayetinden hedefe doğru devam edeceğiz. Allah'ın izniyle gelecek bizim."
Programa, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve partililer katıldı.
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