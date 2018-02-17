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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 21:43 | Son Güncelleme

"Sakalını uzattırıyorlar IŞİD'ci oluyor, kesiyorlar PYD'ci oluyor. Sonra dünyanın birçok ülkesi bunları bahane ederek o coğrafyaya geliyorlar ve istediklerini yapıyorlar" - "Bu yapı, herkesi uyuttu. Kendi çıkarları için her şeyi mübah gördüler. Kendi adamları yükselsin diye fetvalar verdiler. Gizlenmek için eşlerinin başını açtılar. Denize mayo ile değil bikini ile girdiler hatta ben ramazanda bir komutanın viski içtiğine şahit oldum. Şimdi o komutan FETÖ'den içeride. Hak yeme, hırsızlık, yalan dolan, riya... Yani İslam'ın haram ettiği ne varsa hepsini yapan bir örgüt"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Sakalını uzattırıyorlar IŞİD'ci oluyor, kesiyorlar PYD'ci oluyor. Sonra dünyanın birçok ülkesi bunları bahane ederek o coğrafyaya geliyorlar ve istediklerini yapıyorlar." dedi.

Özhaseki, Kafkas Derneğinin Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen 50. kuruluş yıl dönümü gecesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda büyük belalarla uğraştığını ve buna rağmen dimdik ayakta olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır PKK'ya karşı verilen mücadelenin son yıllarda arttığına dikkati çeken Özhaseki, "Öyle azmışlardı ki çukurlar kazıp, paçavralarını 'bayrak' diye çekip, öz yönetim ilan etmişlerdi. Devlet kurmaya çalışıyorlardı. Şükür, o tehlikenin büyük bir bölümü atlatıldı." dedi.

Özhaseki, FETÖ'ye ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"40 yıldır içimize sinen FETÖ gibi bir belayı da yine bu zaman zarfında atlattık. Dinimiz kullanılarak kendi içimizden oluşturulan bir bela bu. Kendilerine 'hizmet eri' diyenlerin gerçek yüzünü 15 Temmuz'da gördük. Bu yapı, herkesi uyuttu. Kendi çıkarları için her şeyi mübah gördüler. Kendi adamları yükselsin diye fetvalar verdiler. Gizlenmek için eşlerinin başını açtılar. Denize mayo ile değil bikini ile girdiler hatta ben ramazanda bir komutanın viski içtiğine şahit oldum. Şimdi o komutan FETÖ'den içeride. Hak yeme, hırsızlık, yalan dolan, riya... Yani İslam'ın haram ettiği ne varsa hepsini yapan bir örgüt."

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin etkin bir şekilde mücadele ettiği bir diğer örgütün de DEAŞ olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu örgüt İslam tarihindeki herhangi bir akıma mensup değil. Bunların felsefi bir temeli yok. Uyduruk bir örgüt, proje bir örgüt. Sonradan uydurup oraya koydular. Sakalını uzattırıyorlar IŞİD'ci oluyor, kesiyorlar PYD'ci oluyor. Sonra dünyanın birçok ülkesi bunları bahane ederek o coğrafyaya geliyorlar ve istediklerini yapıyorlar. Son yıllarda Suriye'de olup bitene bakınca biz sormayacak mıyız; kilometrelerce uzaktan Suriye'ye neden geldiniz? Ortak bir tarihiniz mi var, kültürünüz mü var, geçmişiniz mi var? Neyiniz var da siz buradasınız? Avrupa Birliği ülkeleri birlikte kalabilmek için mücadele veriyorlar. Amerika birlikte olabilmek için büyük mücadele veriyor ama Ortadoğu'daki ülkeleri şehir şehir hatta mahalle mahalle bölüyorlar. Çünkü birlikte olmanın güçlü olmak anlamına geldiğini çok iyi biliyorlar. Güya demokrasi için geliyorlarmış. Hangi ülkeye demokrasi götürdünüz? Afganistan'a mı, Libya'ya mı, Mısır'a mı, Irak'a mı demokrasi getirdiniz? Bu ülkelere ne götürdünüz ki Suriye'ye ne getireceksiniz? Demokrasi yerine kan götürdüler, göz yaşı götürdüler, felaket götürdüler, bela götürdüler. Başka bir şey getirecekleri yok."

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki'ye hançer hediye edildi.

Törene, Özhaseki'nin yanı sıra, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Türkiye Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri

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