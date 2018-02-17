Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Sakalını uzattırıyorlar IŞİD'ci oluyor, kesiyorlar PYD'ci oluyor. Sonra dünyanın birçok ülkesi bunları bahane ederek o coğrafyaya geliyorlar ve istediklerini yapıyorlar." dedi.

Özhaseki, Kafkas Derneğinin Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen 50. kuruluş yıl dönümü gecesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda büyük belalarla uğraştığını ve buna rağmen dimdik ayakta olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır PKK'ya karşı verilen mücadelenin son yıllarda arttığına dikkati çeken Özhaseki, "Öyle azmışlardı ki çukurlar kazıp, paçavralarını 'bayrak' diye çekip, öz yönetim ilan etmişlerdi. Devlet kurmaya çalışıyorlardı. Şükür, o tehlikenin büyük bir bölümü atlatıldı." dedi.

Özhaseki, FETÖ'ye ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"40 yıldır içimize sinen FETÖ gibi bir belayı da yine bu zaman zarfında atlattık. Dinimiz kullanılarak kendi içimizden oluşturulan bir bela bu. Kendilerine 'hizmet eri' diyenlerin gerçek yüzünü 15 Temmuz'da gördük. Bu yapı, herkesi uyuttu. Kendi çıkarları için her şeyi mübah gördüler. Kendi adamları yükselsin diye fetvalar verdiler. Gizlenmek için eşlerinin başını açtılar. Denize mayo ile değil bikini ile girdiler hatta ben ramazanda bir komutanın viski içtiğine şahit oldum. Şimdi o komutan FETÖ'den içeride. Hak yeme, hırsızlık, yalan dolan, riya... Yani İslam'ın haram ettiği ne varsa hepsini yapan bir örgüt."