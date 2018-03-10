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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 19:03 | Son Güncelleme

"Çukurlar kazdılar, bağımsızlık ilan ettiler, Allah'a hamdolsun katiller sürüsünü, o toprakla gömdük ve içeride çok kalmadı"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Çukurlar kazdılar, bağımsızlık ilan ettiler, Allah'a hamdolsun katiller sürüsünü o toprakla gömdük ve içeride çok kalmadı." dedi.

Özhaseki, Melilkgazi Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Çifteönü Camisi'nin hizmete açılışında,Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini söyledi.

Önemli olanın dimdik ayakta durabilmek olduğunu vurgulayan Özhaseki, geçilen üç sene içerisinde belki Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanılmayan en büyük sorunları yaşadıklarını dile getirdi.

Bir taraftan PKK diye bir bela olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 20 civarında ilini Anadolu'dan koparıp aşağıdakilerle birleştirip bir PKK devleti kurmaya çalışan eli silahlı caniler var. Onlarla mücadeleye çok hızlı şekilde devam edeceğiz. Çukurlar kazdılar, bağımsızlık ilan ettiler, Allah'a hamdolsun katiller sürüsünü, o toprakla gömdük ve içeride çok kalmadı. Şimdi yurt dışında bir operasyon var. Allah yavrularımıza, Mehmetlerimize, o aslanlarımıza yardım etsin. Bu millet büyük zaten. İki gün önce Dalaman'da bir şehit ailesine gittim. Yavruyu defnettik. Babasını arabaya aldım. Sayın Başbakanımızla görüştürdüm. Başsağlığı diledi Başbakanımız. Adam orman işçisi. 8 kardeşlermiş, yoksullukla büyümüş. 'Sayın Başbakanım, evladım gitti, vatan sağ olsun. Silah üretin, yerli olsun silahlar. Bu keferelerin canını okuyun. Biz vallahi de billahi de sizden başka bir şey istemiyoruz. Soğan ekmek yeriz ama ne olur silah üretin, bu kafirlerin canını okuyun' diyor. Bu millet böyle büyük bir millet. Hamdolsun sizin bu büyüklüğünüz ve dualarınız sayesinde ayaktayız."

PKK'nın bittiği gibi bir de FETÖ belası çıktığına dikkati çeken Bakan Özhaseki, nihayetinde onların da temizlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven'in yaptığı duanın ardından caminin açılışı yapıldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kayseri Mehmet Özhaseki

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