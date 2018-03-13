Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Fransa'da

CANNES (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin son dönemde istikrarlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, tüm göstergelerin bu çizginin süreceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Fransa'nın Cannes kentinde devam eden İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2018'i ziyaret eden Özhaseki, burada düzenlenen Türkiye oturumunun açılış konuşmasını yaptı.

"İpek Yolu'nu haritalandırmak, Türkiye'den dünyaya bir yolculuk" başlıklı oturumda artık dünya piyasasında olmanın bile başlı başına bir başarı göstergesi olduğunun altını çizen Özhaseki, "20 sene öncesinde Türkiye'den bir firmanın gidip değişik fuarlarda kendini göstermesi çok kolay bir iş değildi ama şimdi her bir alanda biz de kendimizi gösterebiliyoruz. Bir taraftan da tabii ülkemizi anlatmaya çalışıyoruz, ülkemizin fırsatlarını burada sunmaya gayret ediyoruz. Bu da bizim için müthiş bir tanıtım atağı oluyor." dedi

Türkiye'de 2000’li yıllar itibarıyla daha önceki çalkantılı dönemlerin geride kaldığını vurgulayan Özhaseki, "Dışarıda 500-600 milyon dolar için IMF'nin kapısını çalan bir Türkiye vardı. Her bir alanda gerilediğimiz, sıkıntılar çektiğimiz bir ortam. Çok şükür, o günden bu tarafa 15 sene içerisinde müthiş bir gelişme oldu. Çok da kolay olmadı. O zorluklar işin başka bir tarafı, belki başka bir konuşma konusu ama atlatmış olduğumuz badireler, kolay kolay hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı badirelerdi. Belki de 2002’li yıllardan 2018’e kadar gelen süre içerisinde içeriden ve dışarıdan tahriklerle yapılan, o cumhuriyet mitingleri, parti kapatmalar, muhtıralar, 17-25’ler vesaire, her bir alanda yapılan işler olmasaydı, bugün bambaşka bir yerde olurduk. En azından Gezi olayları patlamamış olsaydı bambaşka bir yerde olurduk." diye konuştu.