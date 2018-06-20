Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki 'İmar Barışı'nı anlattı

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde vatandaşlarla buluşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, milyonlarca insanı ilgilendiren 'İmar Barışı'nı vatandaşlara anlattı. Bakan Özhaseki, "Yapı Kayıt Belgesi iskan yerine geçiyor. Bir daha belediyelere gitmenize gerek yok. 'Elime düşsün de canına okuyayım' diyen çok belediye var. Sakın ha kanmayın bunlara" dedi. 'TEMBEL ADAMLAR KADER DİYOR' Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Doğanlar Mahallesi'nde buluştuğu vatandaşlara 'İmar Barışı'nı anlattı. Son yüzyıl içerisinde 56 tane 6 ve üzeri büyüklüğünde deprem olduğunu ve bu depremlerde ölen insan sayısının 83 bin, maliyetin ise 100 milyar doların üzerinde olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, "Deprem olduktan sonra tembel adamlar 'kader' diyorlar. Böyle kader olmaz. Bizim neyimiz eksik. 50 ve 60'lı yıllarda göçler olmuş, gelmişiz hepimiz bir yerden. Allah'ın takdiri başımızın üzerine ama oturduğumuz yerleri sağlam yapmak bizim elimizde. 50- 60-70'li yıllarda rastgele yaptığımız evlerin bize mezar olmaması için kentsel dönüşüme bir an önce girmeliyiz. Bu amaçla hem evlerimizi sağlıklı hale getirmek hem de emin vaziyete evimizde oturabilmek amacıyla uzun bir yasa zinciri hazırladık. Kentsel dönüşümü hızlandıracak teşvikler, kira yardımları dahil olmak üzere yapı kayıt belgesi hazırladık ve çıkardık" DEDİ.

BİNAYLARIN YÜZDE 25'İ YASAYA UYGUN Bakan Özhaseki, Türkiye'de 26 buçuk milyon civarında ev ve işyeri bulunduğunu belirterek, "Bunların yasaya uygun olanı yüzde 25 civarında. Geriye kalanlarda aykırılıklar var. Nasıl var? Hazine üzerinde oturuyor bu sıkıntı. Kaçak durumuna düşüyor. İkincisi, arsayı almış, üzerine bir şey yapmış ama ruhsat yok. Ruhsat olmayınca iskan da yok. Kendi parasıyla almış adam. Belediyelere düşen yol göstermekti, yapmamışlar. Belediye başkanlığımda sabredin 3 aya kadar ben size arsa çıkaracağım dedim. 150 bin liraya herkese arsa verdim. Sonra yollarını, parkalarını, camisini yaptım. Zorda olanların hepsine yardım ettim. Binlerce konut yapıldı ama bir tane gecekondu yapılmadı" diye konuştu. 'YAPI KAYIT BELGESİ İSKAN YERİNE GEÇİYOR' 80 milyon vatandaşın 50 milyonun devletle ihtilaflı olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, "Ya para cezası var ya elektrik su bağlatamıyorlar. Mülkiyetine geçememiş. Yapı kayıt belgesi adı altında yasa çıkardık. Vatandaş kendi rızasıyla gelir, imara aykırı olduğunu söyler, değeri tespit eder. Yüzde 3 devlete verir, devletle helalleşir. 100 metrelik gecekonduda oturan kardeşimiz 600 lira ile çarpacak metrekaresini. E-devlet şifresiyle girecek, adını soyadı yazdıktan sonra ada, parsel numaralarını yazacak ve yapı sınıfını seçecek. Bunu kendisi bildirecek. Sonra senenin sonuna kadar bu para yatabilir. 6 ay var. Bunu yatırdığında devlet kendisine yapı kayıt belgesi verecek. Bunun için kimsenin kapısına, mühendis bürolarına gitmeye gerek yok. Yapı kayıt belgesi iskan yerine geçiyor. Elektrik, su bağlanabilir. Bir daha belediyelere gitmenize gerek yok. 'Elime düşsün de canına okuyayım' diyen çok belediye var. Sakın ha kanmayın bunlara. Kat mülkiyetine de geçmek istiyorsanız kendi aranızda anlaşıp kat mülkiyetine geçebilirsiniz. Kat mülkiyeti aldığınızda ev tapusu almış oluyorsunuz, ev olarak satabiliyorsunuz. Size karşı açılan dava varsa düşüyor, para cezası varsa düşüyor" dedi.

'HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM 500 BİN KONUTU YIKIP YENİDEN YAPMAK' Birçok yerde kentsel dönüşüme belediyelerin girmediğini ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki, "Belediyeler girmiyor, 'riskli bu iş' diyor. 'Vatandaşı kim dinleyecek' diyor. Böyle bir işe girmediklerinden vazifelerini yapmıyorlar. Sonra diyorlar ki 'Kentsel dönüşüm değil ranstal dönüşüm yapıyorlar' Allah seni ıslah etsin. Belediye başkanlarının birinci görevi kentsel dönüşüm yapmak, evlerimizi depreme hazırlamak. Allah korusun deprem geldiği zaman sevdiklerimizi alıp götürüyor. Ülkemizi depreme hazır hale getirmemiz lazım. Gece gündüz bu yasaları bu yüzden yaptık. Hedefimiz önümüzdeki dönem için yılda 500 bin konutu Türkiye'de yıkıp yeniden yapmak. Buna gücümüz yeter, imkanımız var. Belediyelerimiz proje getirdiklerinde bir tek şart istiyoruz; bütün malzemeleri yerli kullanacaklarına dair söz verecekler. Lambaları Çin'den, Kore'den getirmeyecekler. İnşaatta en iyi ülkelerin başında geliyoruz" dedi. 'KARARLI DAVRANDIK VE O KATİLLER SÜRÜSÜNÜ TEMİZLEDİK'