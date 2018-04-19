Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Şırnak'ta

ŞIRNAK (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Gerek Şırnak il merkezinde gerekse Cizre'de, Silopi'de, İdil'de 11 bine yakın inşaata çok önceden başladık. Bir kısmını bitirdik. Teslim ettiklerimiz var ama en geç bu senenin sonuna doğru herkes yıkılan evinin yerine, meccanen, karşılık almadan, kaç metrekareyse yıkılan evi, bu evi teslim edebilecek duruma geldik." dedi.

Özhaseki, yapılan inşa ve ihya çalışmalarını yerinde görmek üzere Şırnak'a geldi.

Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin bölgede yaptığı çukur eylemlerini ve kentlere verdiği zararları hatırlattı.

Vatandaşın bu terör örgütlerine karşı devletin yanında yer aldığını dile getiren Özhaseki, Şırnak genelinde İdil, Cizre, Silopi ilçeleri dahil 50 bin bağımsız birimin hasarlı olduğunu anlattı.

Bu konutların 11 binin oturulamayacak durumda olduğuna işaret eden Özhaseki, "Çok dirayetli ve hızlı davranarak burada olaya önce el koyup, hakim olup sonra projelerimizi yine çok hızlı yaparak, müthiş bir refleksle zararları giderme, yaraları sarma ve olan biten ne kadar hasar varsa bütün bunları yok etme adına gece gündüz adeta bir seferberlik ilan ettik." diye konuştu.