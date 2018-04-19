Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Şırnak’ta

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak ve ilçelerini teröristlerin üs olarak gören teröristlerin yakıp yıktığını belirterek, "Neredeyse Şırnak genelinde 50 bin bağımsız birimimiz hasarlıydı, 11 bini yıkım halindeydi. Ticaret durmuştu, insanlar evlerinden olmuştu. Sosyal tesisler yıkılmıştı. Yaşam neredeyse sona ermişti. Öncelikle buraya hakim olup, projelerimizi çok hızlı yaparak, zararları gidermeye kadar gece gündüz bir seferberlik ilan ederek bir çalışma içine girdik. Gerek Şırnak il merkezinde ve ilçelerine 11 bine yakın konutun inşaatının bir kısmını teslim ettik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yapılan yatırımları denetlemek ve çeşitli incelemelerde bulunmak üzere karayoluyla Şırnak'a geldi. Şırnak'ta yeni otogarın yapılacağı yerde incelemelerde bulunan Bakan Özhaseki, daha sonra Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Özhaseki, burada Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’tan devam eden yatırımlarla ilgili bilgi aldı. Bakan Özhaseki'ye yatırımların son durumunu anlatan Vali Aktaş, "Terör örgütünün uzun yıllar bütün dengeleri alt üst ettiği, kimyasını bozduğu son olarak çukur terörü ile yakıp yıktığı ilimizin imarı, inşası ve yeniden ayağa kaldırılması için devletimizin başlattığı büyük bir seferberlik var. Bu kapsamda hem altyapıda hem üst yapıda çok büyük bir gayret içerisindeyiz." dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, Şırnak'a daha önce acı olaylar için geldiklerini belirterek, "Ama şimdi sevinçten geliyoruz, elimiz dolu dolu geliyoruz. Neredeyse 2 senedir Şırnak’a çok sık aralıklarla gelip, gidiyoruz. İlk günlerle bu günler arasında, çok büyük bir mesafe var. Terör örgütü Şırnak ve ilçelerini bir üs olarak kabul etti. Buralarda müthiş bir örgütlenmeye gittiler, çukurlar kazdılar ve kendilerine göre bir bağımsızlık peşine düştüler. İşin en güzel tarafı, halkın asla onların yanında olmaması, onlara cephe almasıydı. Terör örgütünün bir taşeron olduğunu, yurt dışından destekli olduğunu ve bunların Türkiye’ye, Şırnak’a asla faydası olmadığını bilmesiydi. Bu konuda da sağ olsunlar vatandaşlar bizim yanımızda oldular. O dönemlerde teröristler yaktılar, yıktılar. Birçok insan evsiz kaldı. Neredeyse Şırnak genelinde 50 bin bağımsız birimimiz hasarlıydı, 11 bini yıkım halindeydi. Geriye kalanlar az hasarlıydı. Ticaret durmuştu, insanlar evlerinden olmuştu. Sosyal tesisler yıkılmıştı. Yaşam neredeyse sona ermişti. Öncelikle buraya hakim olup, projelerimizi çok hızlı yaparak, zararları gidermeye kadar gece gündüz bir seferberlik ilan ederek bir çalışma içine girdik. Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın bize desteği ve güveni bizim için müthiş bir itici güç oldu. Yapılan çalışmaları vatandaş görüyor. Devletin vatandaşların yanında olduğunu herkes tarafından yakinen biliniyor. Gerek Şırnak il merkezinde ve ilçelerine 11 bine yakın konutun inşaatına çok önceden başladık. Bir kısmını bitirdik. Teslim ettiklerimiz var. Ama en geç bu senenin sonuna kadar herkes yıkılan evinin yerine kaç metrekareyse o evi teslim edecek duruma geldik." dedi.

Konuşmasında önceki belediye yönetimlerini ve HDP’li milletvekillerini eleştiren Bakan Özhaseki, "Bu bölgelerden seçilip gittikleri için Kürt halkının temsilcisi olup, onların dertlerini dile getirip, onların sıkıntıları ile hemhal olup, bizlerle kol kola girip bu hizmetleri yapacaklarına, tam tersine Kandil'in sözcülüğünü tercih ettikleri için zaten toplum tarafından da dışlandılar. Biz gelip hizmet yürütüyoruz. Devletin kudret elli bunlara vurdu doğru. Anarşiste vurur, hırsıza vurur, arsıza vurur. Ama bir tarafttan da devletin önemli bir kolu şefkat koludur. O da gelir arar, yaraları sarar. Ordaki mağduriyetleri gderir. Şimdi biz mağduriyetleri gideriyoruz. Sıkıntıları gideriyoruz." dedi.

Şırnak Valiliği ziyaretinin ardından Sanat Sokağında esnafları da ziyaret eden Bakan Özhaseki, esnafla bir süre sohbet ederek, gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi. Çocuklara oyuncak dağıtan Özhaseki, pastanede bir tepsi baklavayı da vatandaşlara ikram etti. Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra İsmet Paşa Mahallesinde terör mağdurları için yapılan konutlarda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.