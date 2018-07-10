Çevre ve Şehircilik Bakanlığında devir teslim töreni

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine getirilen Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı. Bakanlığa gelişinde Özhaseki ve bakanlık bürokratlarınca çiçeklerle karşılanan Kurum, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bize düşen Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimizin güvenerek verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirmek." dedi. Mecliste namus ve şeref üzerine ant içtiklerini hatırlatan Murat Kurum, bunun gerektirdiği şekilde milletin ve devletin malını koruyacaklarını, deneyimlerini bakanlığa en iyi şekilde aktarmaya çalışacaklarını söyledi. Kurum, yeni sistemle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev ve yetkilerinin biraz daha arttığına dikkati çekerek, "Biz de mevcut çalışma arkadaşlarımızla üzerimize düşen neyse gece gündüz çalışacağız, tevazu içerisinde olacağız. Alçak gönüllü olacağız." diye konuştu. Mehmet Özhaseki'nin imar barışı, kentsel dönüşüm, Güneydoğu'da kayyum atanan belediyelerle ilgili konularda gece gündüz çalıştığını anlatan Murat Kurum, "İmar barışıyla alakalı çok ciddi bir müracaat var. Yıllardır sıkıntı olan süreci başarıyla yöneterek, bu duruma getirdiler. İnşallah biz de bunu neticelendirip, kaynağı da en verimli şekilde kullanmaya çalışacağız. Kentsel dönüşümle alakalı ben Sayın Bakan'ın verdiği birçok mücadeleyi çok yakından biliyorum. İnşallah ben de bu mücadeleyi en az Sayın Bakanım kadar sürdüreceğim, devam ettireceğim." şeklinde konuştu.

Özhaseki'nin bilgi ve tecrübesinden faydalanacaklarını dile getiren Kurum, hizmetleri dolayısıyla Özhaseki'ye teşekkür etti. Murat Kurum, "Milletimize inşallah layık olmaya çalışacağız. Allah utandırmasın, Allah yar ve yardımcımız olsun." temennisinde de bulundu. - "Yeni bir nefes, yeni bir soluk getirecektir" Mehmet Özhaseki de bakanlık görevini şerefle ifa ettiğini dile getirerek, "Başı dik, alnı açık ayrılıyorum. Allah'a şükürler olsun. Zor bir süreçti. Geçtiğimiz 2-2,5 yıl içerisinde ülkede çok önemli olaylar oldu. Bu önemli olayların olduğu dönemde bakanlık ve bakanlık mensupları olarak çok güzel işlere imza attık." dedi. İmar yönetmelikleri, otopark yönetmeliği, yapı denetim firmalarına ilişkin düzenlemeler, kentsel dönüşüm, Doğu ve Güneydoğu'daki inşa ve ihya çalışmaları ve son olarak imar barışı konusunda yapılan çalışmaları hatırlatan Özhaseki, şunları kaydetti: "Şükür günümüz, çalışarak, gayret ederek geçti. Burada hiç boş durduğumuzu hatırlamıyorum. Tabii ki bir varmış bir yokmuş misali bir başlıyorsunuz bir de bitiriyorsunuz. Allah, bu ikisi arasındaki sürece güzel işler yapmayı, eser bırakmayı, doğru işler yaparak, arkasından dua alarak gitmeyi herkese nasip etsin. Biz de bugün bu görevi huzur içerisinde bırakmanın onurunu, gururunu yaşıyoruz.

Çok şükür şimdi içimizin rahat, yüreğimizin ferah olduğu, 'kardeşim' diye hitap edebileceğim, gece gündüz teklifsizce arayabileceğim bir dostuma, bir kardeşime bu görevi teslim ediyorum. İçim ferah, rahat, inşallah benden sonra çok daha güzel işler yapacaktır. Gençliğinin verdiği enerjiyle, dinamizmle buraya değer katacaktır. Yeni bir nefes, yeni bir soluk getirecektir, bundan da eminim. Ola ki geride kalmış, eskiden olmuş şu işlerden de bir haber alayım diye bizi arayacak olursa, istişare etmek isterse o zaman, her zaman emrine hazırız, emrine amadeyiz." Bakan Kurum'a başarılar dileyen Mehmet Özhaseki, Bakanlıktaki çalışma arkadaşlarına da teşekkür edip, helallik istedi. Daha sonra Özhaseki ve Kurum karşılıklı hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında devir teslim töreni

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine getirilen Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki'den devraldı - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bize düşen Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimizin güvenerek verdiği bu görevi layıkıyla yerine getirmek" - Mehmet Özha

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