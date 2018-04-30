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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: - "'Halef-Selef Başkanlar Ortak Çıktı' başlığı kullanılarak bir haber yapılması, bu sayede ihaleler dağıtıldığı yalanıyla algı operasyonuna kalkışılması tam bir ahlaksızlıktır"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Bakan Mehmet Özhaseki hakkında bir gazetede yer alan haberin asılsız, uydurma ve maksatlı olduğu belirtilerek, "Halef-Selef Başkanlar Ortak Çıktı' başlığı kullanılarak bir haber yapılması, bu sayede ihaleler dağıtıldığı yalanıyla algı operasyonuna kalkışılması tam bir ahlaksızlıktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mehmet Özhaseki'nin ismi kullanılarak, yapılan haber yalanlandı.

Haberin "asılsız, uydurma ve maksatlı olduğu" belirtilen açıklamada, ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş., Kayseri'de aynı bölgede ayrı ayrı 7 kişiye ait 1 MW'lık enerji üreten firmaların bekçilik, bakım ve temizlik işlerinin ortaklaşa yapılması için kurulduğu vurgulandı.

Söz konusu şirketin, her biri 1 MW enerji üreten 7 ayrı kişiye ait tesislerin enerji panellerinin temizlenmesi, çevresinin bakım ve güvenliğinin sağlanması görevini yapmaktayken zaman içinde ihtiyaç kalmadığından kapatıldığı ve böylece Bakan Özhaseki'nin adı geçen şirketle herhangi bir ortaklığının da kalmadığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, başka bir ticari faaliyeti olmadığı, herhangi bir alım satım işlemi yapmadığı, kamu ihalesine girmediği belirtilen şirketin, devletle hiçbir ticari ilişkisinin bulunmadığına işaret edildi.

ENTAR1 adlı şirketle ilgili bilgilere de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ENTAR1 adlı şirket ise tamamen Sayın Bakanımıza aittir. Başka kişilerle bir irtibatı yoktur. Şeffaftır, her yönüyle ticaret kanununa uygun olarak kurulmuştur. 1 MW'lık enerji üreten bir şirkettir. Yine bu şirket de hiçbir kamu ihalesine katılmamıştır, herhangi bir kamu ihalesi de almamıştır. Sayın Bakanımızın 10.02.2015 tarihli Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği mal beyanında ve 30.12.2015 tarihli TBMM'ye sunduğu mal beyanında bu husus açıkça belirtilmiştir.

Tüm bu gerçekler ortadayken 'Halef-Selef Başkanlar Ortak Çıktı' başlığı kullanılarak bir haber yapılması, bu sayede ihaleler dağıtıldığı yalanıyla algı operasyonuna kalkışılması tam bir ahlaksızlıktır. Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan haber asılsızdır, uydurmadır, maksatlıdır. 'Siyaset Ticarete Sigorta Olmuş' başlığı kullanılmakta, Sayın Bakanımızın fotoğrafına birinci sayfadan yer verilmekte ve haberin içeriğinde Sayın Bakanımızı hedef alan maksatlı bir algı üretilmektedir.

Oluşturulmaya çalışılan bu algı 'kirli zihinlerin' masa başı haberciliğinden, köhnemiş 'çamur at izi kalsın' yaklaşımından öteye geçmemektedir. İftira atmayı karakter edinen bu yalanın sahiplerine karşı hukuki yollara başvurulacağını kamuoyumuza saygılarımızla arz ederiz."

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