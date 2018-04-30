Çevre ve Şehircilik Bakanlığından açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Bakan Mehmet Özhaseki hakkında bir gazetede yer alan haberin asılsız, uydurma ve maksatlı olduğu belirtilerek, "Halef-Selef Başkanlar Ortak Çıktı' başlığı kullanılarak bir haber yapılması, bu sayede ihaleler dağıtıldığı yalanıyla algı operasyonuna kalkışılması tam bir ahlaksızlıktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mehmet Özhaseki'nin ismi kullanılarak, yapılan haber yalanlandı.

Haberin "asılsız, uydurma ve maksatlı olduğu" belirtilen açıklamada, ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş., Kayseri'de aynı bölgede ayrı ayrı 7 kişiye ait 1 MW'lık enerji üreten firmaların bekçilik, bakım ve temizlik işlerinin ortaklaşa yapılması için kurulduğu vurgulandı.

Söz konusu şirketin, her biri 1 MW enerji üreten 7 ayrı kişiye ait tesislerin enerji panellerinin temizlenmesi, çevresinin bakım ve güvenliğinin sağlanması görevini yapmaktayken zaman içinde ihtiyaç kalmadığından kapatıldığı ve böylece Bakan Özhaseki'nin adı geçen şirketle herhangi bir ortaklığının da kalmadığı bilgisine yer verildi.