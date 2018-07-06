KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, bir gazetenin Bakan Mehmet Özhaseki'yi hedef alan iddialarının "yalan ve iftira" olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehir hastanesinin içine eczane yapılıyor" başlığı altında yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Hiçbir kaynağa dayandırılmadan yayınlanan haberde Bakan Özhaseki’nin kızı için, "hastanenin içindeki alanın bir kısmının eczane yeri olarak değiştirildiği ve değişiklik yapılan kısımda Özhaseki'nin kızının eczane işletmeciliği yapacağı" şeklinde asılsız iddialara yer verildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İftiraya konu ettikleri hususla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanesi için 25 yıllığına üst hakkı tesis etmiştir. Sağlık Bakanlığınca sağlık kampüsünü tamamlayıcı nitelikte olması gereken tesisler için ifraz yapılması gerektiği uygun görülmüş ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün talebi olarak süreçleri takiple yetkilendirilen yatırımcı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza konu iletilmiştir. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile yapılan ifraz işlemine ilişkin plan değişikliği mülkiyet durumunu değiştirmemiştir. Bu alan yine Sağlık Bakanlığına aittir. Bundan sonraki çalışmalar da yine Sağlık Bakanlığının izni doğrultusunda yürütülecektir. Buradan elde edilecek gelir Sağlık Bakanlığı açısından maliyeti düşürecek bir unsur olarak görülmüş, dolayısıyla elde edilecek gelir Sağlık Bakanlığına kalmış olacaktır."