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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "asılsız haber" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

Bir gazete tarafından ortaya atılan iddiaların "yalan ve iftira" nitelikli olduğu bildirildi

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, bir gazetenin Bakan Mehmet Özhaseki'yi hedef alan iddialarının "yalan ve iftira" olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehir hastanesinin içine eczane yapılıyor" başlığı altında yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Hiçbir kaynağa dayandırılmadan yayınlanan haberde Bakan Özhaseki’nin kızı için, "hastanenin içindeki alanın bir kısmının eczane yeri olarak değiştirildiği ve değişiklik yapılan kısımda Özhaseki'nin kızının eczane işletmeciliği yapacağı" şeklinde asılsız iddialara yer verildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İftiraya konu ettikleri hususla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Şehir Hastanesi için 25 yıllığına üst hakkı tesis etmiştir. Sağlık Bakanlığınca sağlık kampüsünü tamamlayıcı nitelikte olması gereken tesisler için ifraz yapılması gerektiği uygun görülmüş ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün talebi olarak süreçleri takiple yetkilendirilen yatırımcı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza konu iletilmiştir. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile yapılan ifraz işlemine ilişkin plan değişikliği mülkiyet durumunu değiştirmemiştir. Bu alan yine Sağlık Bakanlığına aittir. Bundan sonraki çalışmalar da yine Sağlık Bakanlığının izni doğrultusunda yürütülecektir. Buradan elde edilecek gelir Sağlık Bakanlığı açısından maliyeti düşürecek bir unsur olarak görülmüş, dolayısıyla elde edilecek gelir Sağlık Bakanlığına kalmış olacaktır."

Bakan Özhaseki'nin kızı Elif Özhaseki'nin Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında 15 yıla yakın bir süredir eczacılık yaptığı hatırlatılan açıklamaya, şunlar kaydedildi:

"Sayın Özhaseki'nin kızı Elif Özhaseki, haberde adı geçen bu yerle ilgili olarak herhangi bir ticari faaliyet düşünmemiş ve herhangi bir teşebbüste bulunmamıştır. Bu bölgede yapılan çalışmalarla uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi veya bağlantısı yoktur.
Hal böyleyken gazetenin, Kayseri Eczacılar Odasından bir yetkiliden alınan 'duyumu' kaynak göstererek Sayın Özhaseki üzerinden yalan haber yapması ahlaksızcadır. Özellikle son zamanlarda yine yalan ve iftiralar üzerinden bu tarz algı oyunlarının yürütülmek istendiğini üzülerek müşahede etmekteyiz. Asla bu tarz haberlere itibar edilmemesini hususiyle kamuoyunun dikkatlerine istirham ederiz. Kamuoyunun haber alma hakkını, yalan ve iftira dolu haberler yaparak suistimal eden bu gazeteyle ilgili yasal girişimlerin başlatıldığını kamuoyumuzun bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mehmet Özhaseki

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