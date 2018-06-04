Çevre Yatırımları Açılış Töreni

Başbakan Binali Yıldırım'ın canlı bağlandığı Samsun'da, Yakakent Atıksu Arıtma Tesisi'nin açılışı yapıldı.

Açılışa katılan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yaptığı konuşmada, çevreyi yalnızca korumak için değil aynı zamanda yaşatmak adına çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'de 4 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Karaaslan, "Orman varlığımızı artırdık. Şehirlerde arıtma tesisleri kurduk. Biz çevreyi sadece ağaç dikmek olarak ele almadık. Biyolojik çeşitliğinin zenginleşmesinden ekolojik dengenin korunmasına, arıtma tesisleri ile yaşam kalitesinin artmasına bütün bu değerlere sahip çıktık." diye konuştu.

Karaaslan, Türkiye'nin dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Biz son yıllarda iklim değişikliğini hayatımızda yaşıyoruz. Bu küresel bir sorun. Çevre ile ilgili attığımız her adımın çevre ile ilgili bir karşılığı var. Bugün Yakakent'te açılışını yaptığımız bu tesis büyük bir adımdır. Biz Türkiye olarak, bunu gururla söyleyebilirim, dünyayı en az kirleten ülkelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.