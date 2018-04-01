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Çevreci Komşu Kart ilham kaynağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin evlerde ayrıştırılan ambalaj atıklarının kredi puana, üniversite öğrencileri için bursa dönüştüğü ‘Çevreci Komşu Kart’ projesi yerel yönetimler ve kamu kurumlarına örnek oluyor.

Çevreci Komşu Kart ilham kaynağı

Muratpaşa Belediyesi’nin evlerde ayrıştırılan ambalaj atıklarının kredi puana, üniversite öğrencileri için bursa dönüştüğü ‘Çevreci Komşu Kart’ projesi yerel yönetimler ve kamu kurumlarına örnek oluyor. Talep üzerine; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, ‘Çevreci Komşu Kart Projesi’ hakkında bilgilendirme dosyası gönderildi
Muratpaşa Belediyesi’nin, 2016 yılı Nisan ayında Memurevleri Mahallesi’nde başlattığı ve 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülüne değer görülen Çevreci Komşu Kart Projesi, yerel yönetimler ve kamu kurumlarına örnek oluyor. Muratpaşa Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda, pek çok platformda anlatmış, bilgilendirme dosyası göndermişti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, Ankara’da düzenlenen ‘Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı kapsamında ‘Akıllı Şehirlerde Sıra Dışı Başarı Hikayeleri’ panelinde özgün, başarı hikayesi olarak anlatması için konuşmacı olarak davet edildiği Çevreci Komşu Kart Projesi hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca bilgilendirme dosyası talep edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı istedi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi için Muratpaşa Belediyesi’nden ‘Çevreci Komşu Kart Projesi’ hakkında bilgilendirme dosyası istendi. Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce hazırlanan Çevreci Komşu Kart Projesi tanıtım dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi.

Dosya gönderildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen tanıtım dosyasında Çevreci Komşu Kart Projesi’nin yanı sıra, Muratpaşa Belediyesi’nin; bitkisel atık yağ, atık pil, tıbbi atık, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, atık floresan, kartuş- toner, madeni yağ, yağ filtreleri ve akü gibi tehlikeli atıklara ilişkin olarak yaptığı çalışmaları içeren bilgiler de yeraldı.

Uysal: “Ülkemize yayılmasından memnunuz”
Çevreci Komşu Kart projesinin, ekonomiye kattığı değerin yanı sıra çevre değerlerini de koruduğuna dikkat çeken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Çevreci Komşu Kart Projesi ile; 163 bin 290 metrekare orman alanını korurken, 30 bin 737 ağacı da kesilmekten kurtarıldı. Çevreci Komşu Kartın ülkemize yayılmasından, ülkemize katkı sağlamaktan memnunuz” dedi.

Çevreci Komşu Kart ne kazandırdı
Bu yıl, elektronik atıkların da entegre edildiği Çevreci Komşu Kart Projesi kapsamında 85 bin 122 kart dağıtımı yapıldı. Kartlar hane başı verildi. Bugüne kadar, 5 milyon 231 bin 217 kilogram ambalaj atığı evlerden toplandı. Bunun karşılığında Komşu Kartlara 1 milyon 512 bin 134 TL karşılığı puan yüklendi. 103 bin 148 TL yüksek öğrenim öğrencilerine burs oldu.

Çevreci Komşu Kart ilham kaynağı

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