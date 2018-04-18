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Çevreci Komşu Kart’da bir ödül daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 12:34 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart, 2.

Çevreci Komşu Kart’da bir ödül daha

Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart, 2. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde, kongre özel ödülünü aldı.
Muratpaşa Belediyesi’nin ambalaj atıklarının geri dönüşümü 360 derece olarak kurguladığı Çevreci Komşu Kart Projesi, 2’nci Uluslararası Çevre, Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında düzenlenen ‘En İyi Uygulama Yarışması’nda kongre özel ödülü aldı. Gazi ve Adnan Menderes Üniversiteleri’nce düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin de destekleyici arasında yer aldığı kongrede ödüller açılış kokteylinde takdim edildi.
Şehir, çevre ve sağlık alanında kent sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen uygulama projelerinin değerlendirilmesini ve bilgi ve deneyim paylaşımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen yarışmada ödülü Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal adına Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz aldı.
Muratpaşa Belediyesi’nin Nisan 2016’da 2 mahallede başladığı Çevreci Komşu Kart projesi, ilk yılında Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü’nü aldı. Proje, Kamu Teknoloji Platformu ve Harward Business Rewiew Türkiye tarafından ’Küresel Başarının Yeni Anahtarı: Şehirlerin Liderliği’ temasıyla, Ankara’da, 3’üncüsü düzenlenen ’Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı’nda da ‘Sıra Dışı Başarı Hikayesi’ seçildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da, özel davetle katıldığı konferansta; katılımcılara cam, metal, kağıt ve elektronik gibi nitelikli atıkların aynı sistem içinde kredi puana dönüştüğü dünya ölçeğindeki özgün proje olan Çevreci Komşu Komşu Kart’ı anlattı.

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