''Gerçekten bu alan, Tunca kıyısı, sembolik bir çevre mücadelesine dönüştü. Ağaçları korumak konusunda da bu birinci adımımız olsun. Bütün ağaçlar bizim sorumluluğumuzda ve takibimizde ama burası sembolik olarak çalışmayı başlattığımız alan olduğu için bundan sonra buradaki ağaçlar bizlerin sorumluluğunda olacak. Çevre bilincini arttırma ve farkındalık oluşturma peşindeyiz. Yapılan iş küçük ama çarpanı büyük. Ulaştığı kitleler de oldukça büyük oluyor.''

Tunca Nehri kenarında bir araya gelen çevreci grup, doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini artırmak için ''Ağaçlar Fısıldıyor'' etkinliği düzenledi.

Plastiğe Hayır Grubu üyesi Fatih Altun da insanların ağaçlara verdiği zararları, hazırladıkları karikatürlerle yansıttıklarını belirterek, ''Burada sürekli çöp toplanıyor. Bir grup topluyor bir grup bakıyor. Belki içinden dalga geçiyorlar, belki etkilenenler de vardır ama biz de bu maksatla ağaçlar fısıldıyor diyerek, ağaçların bunları insanlara söylediğini anlatmaya çalıştık. Kimileri topluyor, kimileri bakıyor. Bu durumun yerine ağaçlar insanlara bu duyguları söylerse belki etkili olur diye düşündük.'' ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında çevreci grup ''Gelecek sefere çöplerinizi atmayın be ya'', ''İnsanları çok seviyorum ama onlar bizi sevmiyor galiba'' gibi mesajların olduğu dövizleri ağaçlara astı.

Etkinliğe, Edirne Kent Konseyi ve Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri de destek verirken, çevreci grup nehir kenarında temizlik çalışması da yaptı.

