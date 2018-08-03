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Çevreye rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 19:57 | Son Güncelleme

Adıyaman'da polis ve sağlık ekiplerini arayarak hakaret eden ve bulunduğu yerin adresi veren, güvenlik güçleri olay yerine geldiğinde de çevreye rastgele ateş açan kişi ayağından vurularak yakalandı

Adıyaman'da polis ve sağlık ekiplerini arayarak hakaret eden ve bulunduğu yerin adresi veren, güvenlik güçleri olay yerine geldiğinde de çevreye rastgele ateş açan kişi, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

M.T.K. (51) 155 Polis İmdat ve 112 Acil Servis telefonlarını arayarak, görevlilere hakaret etti ve bulunduğu yerin adresini verdi.

Şüphelinin verdiği adrese giden Yunus ekibi, M.T.K'nin pompalı tüfekle çevreye ve park halindeki motosikletlerine ateş açması üzerine takviye ekip istedi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmesi üzerine, bu kez de tabanca ile havaya ateş açan M.T.K, güvenlik güçlerince ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan zanlının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

M.T.K'nin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

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Adıyaman aklı dengesi yerinde olmadığı belirlenen kişi Mehmet Tevfik Kına polis ekipleri

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