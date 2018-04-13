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Ceyhan ile Erzin arasındaki sınır sorunu çözüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:22 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı bölgesi ile Hatay’ın Erzin ilçesi arasında 60 yıllık bir sorun olan sınır sorununun çözümüne yönelik protokol, Ankara’da Vali Mahmut Demirtaş ile Hatay Valisi Erdal Ata’nın katılımıyla imzalandı.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr.

Ceyhan ile Erzin arasındaki sınır sorunu çözüldü

Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı bölgesi ile Hatay’ın Erzin ilçesi arasında 60 yıllık bir sorun olan sınır sorununun çözümüne yönelik protokol, Ankara’da Vali Mahmut Demirtaş ile Hatay Valisi Erdal Ata’nın katılımıyla imzalandı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan’ın başkanlığında gerçekleşen imza töreni ile iki bölge arasındaki sınır sorunu resmen çözümlendi.
Vali Mahmut Demirtaş, imza töreninde yaptığı açıklamada, Bakanlık Müsteşarı Dr. Veysel Yayan’ın şahsında, sorunun çözümlenmesinde desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hatay Valisi Erdal Ata, milletvekilleri ve emeği geçen herkese teşekkür ederek protokolün her iki bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Ceyhan ile Erzin arasındaki sınır sorunu çözüldü

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