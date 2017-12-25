Ceyhan Mumcu ile Özgür Mumcu Twitter'da birbirine girdi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özgür Mumcu, Twitter hesabından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Atamu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar" başlığıyla verilen bir hesabı paylaştı. Özgür Mumcu, bu haber için "Öcalan'ın çiçek çocukluğuyla sen parçalayamadıysan, hakikaten parçalanmaz. Partisi bölücülükten kapatılmış biri için çok iri konuşuyorsun çiçek sepeti" tweeti attı.
''ÖNCE ÖZELEŞTİRİ YAP'
Bu mesaja cevap Özgür Mumcu'nun amcası Ceyhan Mumcu'dan geldi. Özgür Mumcu'nun mesajını alıntılayan Ceyhan Mumcu yine Twitter'da "Bölücü örgütün siyasi partisine verdiğin seçim desteği unutulmadı. Önce özeleştiri yap. Sonra bilgi ve tecrüben yetiyorsa babanın arkadaşı Perinçek'i bu konuda terbiyeli ve düzeyli eleştir" yazdı.
ÖZGE MUMCU'DAN KARDEŞİNE DESTEK: AİLE BÜYÜĞÜMÜZ DİYE...
Özgür Mumcu'nun kardeşi Özge Mumcu Aybars bunun üzerine Twitter'da bir mesaj yayınlarayak "Aile büyüğümüz diye susmaya devam. Fazlasını ve detayları söylemek bize yakışmaz çünkü" dedi.
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