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Ceyhan’dan Başkan Toltar’a Umre ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 13:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ(İHA)

Ceyhan’dan Başkan Toltar’a Umre ziyareti

KOCAELİ(İHA)

Ceyhan’dan Başkan Toltar’a Umre ziyareti

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