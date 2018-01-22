Ceylan İnşaat 16. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Hilton İstanbul Bomonti Conference Center'da gerçekleştirilen gecede Anadolu Ajansı, AA Spor Masası ile "Yılın Basın Spor Projesi" ödülüne layık görüldü. AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan ve Spor Haberleri Editörü Eyüp Karakuş ile Uluslararası Spor Haberleri Editörü Barış Kuyucu, ödülü Türkiye Spor Ödülleri Kurucusu Nedim Delibaş'ın elinden aldı.

Yılın Spor Adamı: Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir)

Basketbol Üstün Hizmet Ödülü: Ergin Ataman (Anadolu Efes)

Yılın Genç Sporcusu: Beytullah Eroğlu (Milli yüzücü)

Yılın Futbol Yöneticisi: Ali Düşmez (Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi)

Yılın Kadın Voleybolcusu: Naz Aydemir Akyol (VakıfBank)

Yılın Erkek Voleybolcusu: Hakkı Çapkınoğlu (Halkbank)

Türk Sporu Şeref Madalyası: Rıza Kayaalp (Milli güreşçi)

Yılın Erkek Sporcusu: Taha Akgül (Milli güreşçi)

Yılın Kadın Sporcusu: Çağla Büyükakçay (Milli tenisçi)

Yılın Spor Yöneticisi: İsmail Özbayraktar (Spor İstanbul Genel Müdürü)

Yılın Kulüp Başkanı: Fikret Orman (Beşiktaş)

Yılın Teknik Direktörü: Şenol Güneş (Beşiktaş)

Yılın Futbolcusu: Cenk Tosun

Yılın Hakemi: Fırat Aydınus

Yılın Yabancı Futbolcusu: Emmanuel Adebayor (Medipol Başakşehir)

Yılın Futbol Takımı: Beşiktaş

Yılın Transferi: Pepe (Beşiktaş)

Yılın Spor Kulübü: Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı

Yılın Federasyonu: Türkiye Güreş Federasyonu

Yılın Erkek Basketbolcusu: Göksenin Köksal (Galatasaray Odeabank)

Yılın Kadın Basketbolcusu: Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor)

Geceye geçmiş sezonlarda Türkiye'de görev yapmış teknik direktörler Christoph Daum ve John Benjamin Toshack ile Bulgaristan'ın yetiştirdiği en önemli futbolcular arasında yer alan Hristo Stoichkov da katıldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Daum'un Türkiye ile ilgili anılarını uzun uzun anlatması gecede keyifli anların yaşanmasına neden oldu.

(AA)