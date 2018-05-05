Ceylan Timuroğlu soruşturması genişletildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ağabeyi tarafından öldürülen Ceylan Timuroğlu soruşturması, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, örgüte yardım etme" suçları kapsamında genişletildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzalı yazılı açıklamada, 7 Şubat 2017'de şüpheli Erhan Timuroğlu’nun Bekir Teker adlı şahısla ilişkisi olduğu düşüncesiyle kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldürmesi ve 14 Haziran 2017'de Teker’in iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Erhan Timuroğlu ve Canfırat Adiktili'nin 14 Kasım 2017'de yakalandıkları, Timuroğlu’nun tutuklandığı, Adiktili'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, toplanan delillerin dikkate alındığı ve "suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, örgüte yardım etme ve 6136 SKM" suçlarından genişletilen soruşturma kapsamında Çağlar Timuroğlu, Canfırat Adiktili, Serhat Adiktili, Medeni Demirkapu, Halit Kılınç, Hacı Çakır, Ramazan Ari, Turgay Korkut, Kenan Dinçer, Fatih Destek, Hikmet Dinçer ve Murat Aras’ın 30 Nisan 2018'de gözaltına alındıkları belirtildi.
4 Mayıs 2018'de Cumhuriyet Başsavcılığınca hazır edilen şüphelilerden Çağlar Timuroğlu, Canfırat Adiktili, Serhat Adiktili, Medeni Demirkapu, Hikmet Dinçer, Murat Aras ve Fatih Destek'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma ve suç örgütüne yardım etme" suçlarından tutuklanmaları, şüpheliler Hacı Çakır ve Halit Kılınç’ın da haklarında "6136 SKM" suçundan adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildikleri kaydedilen açıklamada, diğer şüphelilerinse savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları ifade edildi.
İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Çağlar Timuroğlu, Canfırat Adiktili, Serhat Adiktili ve Medeni Demirkapu'nun tutuklanıp cezaevine gönderildiği, diğer şüpheliler hakkındaki tutuklama ve adli kontrol taleplerinin ise reddedildiği belirtilen açıklamada, henüz yakalanmayan şüphelilerin aranmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği kaydedildi.
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