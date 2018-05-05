Ceylan Timuroğlu soruşturması genişletildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ağabeyi tarafından öldürülen Ceylan Timuroğlu soruşturması, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, örgüte yardım etme" suçları kapsamında genişletildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzalı yazılı açıklamada, 7 Şubat 2017'de şüpheli Erhan Timuroğlu’nun Bekir Teker adlı şahısla ilişkisi olduğu düşüncesiyle kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu öldürmesi ve 14 Haziran 2017'de Teker’in iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Erhan Timuroğlu ve Canfırat Adiktili'nin 14 Kasım 2017'de yakalandıkları, Timuroğlu’nun tutuklandığı, Adiktili'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, toplanan delillerin dikkate alındığı ve "suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, örgüte yardım etme ve 6136 SKM" suçlarından genişletilen soruşturma kapsamında Çağlar Timuroğlu, Canfırat Adiktili, Serhat Adiktili, Medeni Demirkapu, Halit Kılınç, Hacı Çakır, Ramazan Ari, Turgay Korkut, Kenan Dinçer, Fatih Destek, Hikmet Dinçer ve Murat Aras’ın 30 Nisan 2018'de gözaltına alındıkları belirtildi.