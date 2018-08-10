Ceylan ve Ferhadi Saraybosna'da

SARAYBOSNA (AA) - Cannes ödülü sahibi ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve Oscar ödüllü İranlı senarist ve yönetmen Asgar Ferhadi, 24. Saraybosna Film Festivali (SFF) için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi.
Açılışı bu akşam yapılacak 24. Saraybosna Film Festivali'ne katılmak için aynı uçakla Saraybosna'ya gelen Ceylan ve Ferhadi, havalimanında samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Bu yılki festivalin öne çıkan ismi Ceylan, "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü alacak. Ferhadi ise festivalin juri başkanlığını yürütecek.
Avrupa'nın en önemli film festivallerinden biri olarak kabul edilen Saraybosna Film Festivali'nde bu yıl rekor katılımla 56 ülkeden 266 film gösterilecek.
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