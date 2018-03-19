Ceylanlar 3 puana 3 golle uzandı

Süper Amatör Ligi’nin yeni haftasında kendi evinde ve kendi seyircisi önünde Genç Karakeçililerspor’u ağırlayan Ceylanpınar Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı.

Süper Amatör Ligi’nde mücadele eden Ceylanpınar Belediyespor ligin 21’inci haftasında Ceylanpınar İlçe Stadı’nda Genç Karakeçililerspor’u ağırladı. Taraftarın yoğun ilgi gösterdiği maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Ceylanpınar Belediyespor oldu. Kısa sürede rakip üzerinde baskı kuran Ceylanlar, 28’inci dakikada perdeyi İbrahim Halil Çelik ile açtı ve durumu 1-0 yaptı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ceylanlar soyunma odasına 1-0 galip gitti.

İkinci yarıda ilk yarıya nazaran bambaşka bir Ceylanpınar Belediyespor vardı. Rakip kaleyi ablukaya alan Mavi Beyazlılar 51’inci dakikada farkı 2’ye çıkaran golü Eyüp Boz’un ayağından buldu. Bulduğu 2 golle iyice rahatlayan Ceylanpınar Belediyespor, 66’ncı dakikada Mehmet Akkuş ile skora son noktayı koydu ve durumu 3-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ceylanpınar Belediyespor maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu maçtan aldığı 3 puanla puanını 31’e çıkaran Ceylanpınar Belediyespor ligde 3’üncü sırada yer aldı. Öte yandan Ceylanpınar Belediyespor ligin 22’nci haftasında Şanlıurfa Türk Telekomspor’a konuk olacak.

Galibiyet Başkan Atilla’ya armağan edildi

Ceylanpınar Belediyespor Teknik Direktörü Ferhan Çelik, aldıkları önemli galibiyeti Başkan Atilla’ya hediye ettiklerini ifade etti. Çelik, "Taraftarımızın önünde 3 puana 3 golle uzanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daha çok kadroda genç arkadaşlara yer vererek altyapımızın da durumu görmek istedik. Rakibimiz iyi oynasa da işi şansa bırakmadık ve ikinci yarıda işi bitirdik. Haftaya da Telekomspor deplasmanında olacağız. Birkaç günlük iznin ardından oyuncularımla beraber Telekomspor maçının hazırlıklarına da başlayacağız. Aldığımız bu değerli galibiyeti de Belediye Başkanımız Menderes Atilla’ya armağan ediyoruz" dedi.