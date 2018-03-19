Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 103 yıl önce Çanakkale’de düşmana geçit vermeyen Mehmetçik’in, Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde de Afrin’de düşmana geçit vermediğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın 57’inci gününde sabah saatleri itibariyle Afrin’in kontrolü tamamen ele geçirildi.

Afrin’de kontrolün tamamen sağlanmasından sonra Ceylanpınar’da bulunan Suriyeli mülteciler ilçe merkezinde coşkuyla kutlama yapmaya başladı. Ellerindeki Türk bayrakları ve zeytin dalları ile Afrin’ın düşmesini kutlayan Suriyeli vatandaşlara Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’da eşlik etti.

Kutlamaya katılan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla’yı gören Suriyeli vatandaşlar “Yaşasın Türkiye, Allah’u Ekber” sloganları attılar.

"18 Mart Afrin zaferidir"

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 103 yıl önce Çanakkale’de emperyalistleri yenilgiye uğratan kahraman Mehmetçik’in aynı tarihte de Afrin’de zafer gördüğünü söyledi. Atilla, “Bugün Çanakkale’nin yıl dönümü ama bugün aynı anda iki coşkuyu da bir arada yaşıyoruz. 18 Mart hem Çanakkale’nin zaferi hem de mücadele ettiğimiz Siyonistlerin, emperyalistlerin Afrin’de yenildiği ve bozguna uğratıldığı gündür. 18 Mart Çanakkale’nin zaferi, 18 Mart Afrin’in zaferidir. 18 Mart’ta 103 yıl önce Muhammed’in ordusu nasıl gelip geldiyse, 18 Mart 2018 tarihinde de yine Muhammed’in orduları Afrin’in zalimlerden kurtardılar. Suriyeli kardeşlerim, akrabalarım sokağa çıkıp Afrin’in kurtuluşunu kutluyorlar. Başta Afrin’e gireceğiz, özgürleştireceğiz diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, kahraman Mehmetçik’i ve Afrin Operasyonu’nu destekleyip tek vücut olan 80 milyon Türk vatandaşına teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Başkan Atilla’nın konuşmasından sonra Suriyeli kadınlar zılgıt atarak destek verdi.