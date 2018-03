Ceylanpınar Belediyesi Down sendromlu çocukları unutmadı

Ceylanpınar Belediyesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü’nde ilçede bulunan rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocukları yalnız bırakmadı.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, Özel Ceylanpınar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören Down sendromlu çocukları ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Başkan Yardımcısı Bayol belediye olarak engelli vatandaşlara yönelik çalışmaların çok büyük ivme kazandığını ve engelli vatandaşların daha da iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri için yeni düzenlemeler de yapacaklarını belirtti.

Çocuklara hediye

Müzik eğitimi alarak tedavi gören Down sendromlu çocuklarla birlikte eğitime katılan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, çocuklarla birlikte enstrüman çalıp tempo tuttu. Başkan Yardımcısı Bayol, daha sonra Down sendromlu çocuklara bazı hediyeler verdi. Bayol’a ziyaretleri sırasında Ceylanpınar AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Bayol, sadece bugün değil Ceylanpınar Belediyesi olarak her zaman Down sendromlu çocuklarının yanında olduklarını belirtti. Bayol, "Bugün 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle ilçemizde bulunan 123 tane öğrencimizi ziyaret ettik. Ziyaretimiz sırasında gördüğüm bir şey var ki, oda bu çocuklara evde gösterilmeyen sevgi ve ilginin burada gösterildiği oldu. Biz sadece bir gün kutlanan etkinlikte değil, her zaman onların yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Çocuklarımızı okulda ziyaret ettik, ebeveynleri ile de görüştük. Down sendromlu çocuklarımıza eğitim veren öğretmenlerimiz ve aileleri çok ulvi bir görevi icra ediyorlar. Bizler onlara hem saygı duyuyor, hem de işlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan da bir şey belirtmek istiyorum. Down sendromlu çocukların bizden bir farkları var o da kocaman kalpleri" dedi.

"Bunlar engelli değil"

Ceylanpınar AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, Down sendromlu çocukların engelli bireyler olmadıklarını ifade ederek, "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü 2001 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. Down sendromlu çocuklar zihinsel engelli ya da toplum ağzıyla özürlü değillerdir. Bugüne denk gelmesinin aslına farklı bir anlamı var. 21 Mart baharın müjdeleyicisi olduğu gün gibi Down sendromlu çocuklarımızın ailelerine de aslına bir müjdedir. Down sendromlu çocuklarımızın kromozom sayısı bir fazla olduğu için bunlar engelli çocuklar değildir.Çok iyi bir eğitimle çok iyi yerlere geleceklerini de biliyoruz" diye konuştu.