Ceylanpınar Belediyesi, Türkiye Kadınlar Satranç Turnuvasında

2018 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 5 Mart 2018’de Antalya, Belek’te gerçekleşen görkemli bir açılış töreni ile başladı.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sponsorluğunda hayata geçen, KKTC ve 47 ilden 103 sporcunun yarışacağı şampiyonada 2008 ve 2016 Türkiye Kadınlar Şampiyonu IM Ekaterina Atalık, 2012 Türkiye Kadınlar Şampiyonu WGM Kübra Öztürk ve birçok usta kadın satranççı hamle yapıyor.

Ceylanpınar Belediye Spor Kulübü Satranç Takımından da sporcumuz Uktenur Çatal turnuvaya katılanlar arasında yer aldı. Turnuvaya 20. Sırada başlayan Uktenur Çatal, ilk maçını 19. Masa da Sanem Kaya ile oynadı. Kıyasıya geçen maçın sonunda Uktenur rakibini mat ederek 1 puanın sahibi oldu. Turnuvaya moralli başlayan sporcumuz ikinci günkü maçını da alarak 2 de 2 yapmış oldu.

Finale doğru emin adımlarla

Turnuva hakkında açıklama yapan Ceylanpınar Belediye Spor kulübü satranç takım antrenörü Ahmet Elgün Ceylanpınar Belediye Spor Kulübü Satranç Takımının tarih yazmaya devam ettiğini söyledi. Ceylanpınar Belediyesi Satranç takımının katıldığımız bütün turnuvalardan büyük başarılara imza attığını ifade eden Elgün, Antalya’da onyanan Türkiye Kadınlar şampiyonasında da büyük başarı beklediklerini söyledi. Elgün, "İlk kez katıldığımız Türkiye kadınlar şampiyonasından başarı ve madalyayla dönüp Ceylanpınar’ın ismini satranç alanında da duyurmak istiyoruz. Satranç takımımızın büyük başarılara imza atmasına imkan hazırlayan belediye başkanımız Menderes Atilla’ya da vermiş olduğu büyük desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.