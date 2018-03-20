HABER

Ceylanpınar Belediyesi yapıyor birileri tahrip ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:33 | Son Güncelleme

Ceylanpınar Belediyesi’nin vatandaşların ve çocukların dinlenebilmesi için yaptığı bir park içerisinde bulunan malzemeler kimliği belirsiz kişi ve kişilerce tahrip edildi.Geçtiğimiz gün Adnan Menderes Parkı içerisinde bulunan oyun parkı tahrip edildi.

Ceylanpınar Belediyesi yapıyor birileri tahrip ediyor

Ceylanpınar Belediyesi’nin vatandaşların ve çocukların dinlenebilmesi için yaptığı bir park içerisinde bulunan malzemeler kimliği belirsiz kişi ve kişilerce tahrip edildi.
Geçtiğimiz gün Adnan Menderes Parkı içerisinde bulunan oyun parkı tahrip edildi. Oyun parkı içinde bulunan kamelyalı oturma grupları, çocuk oyun malzemeleri tamamen yerlerinden sökülürken, bir kısmı da yakıldı. Gece bilinmeyen bir saatte parka gelen kişi yada kişiler parkta bulunan kamelyalar, oyun grupları ve betondan yapılan yürüyüş yollarına zarar verdiler. Mart seçimlerinden bu yana Ceylanpınar Belediyesi’nin yaptığı birçok park tahrip edilmişti.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, tahrip edilen Adnan Menderes Parkı’na giderek incelemelerde bulundu.
"HALKA HİZMET ETMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ"
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, parkları tahrip eden kişilerin tüm yaptıklarına rağmen asla hizmet etmekten geri durmayacaklarını ifade etti. Atilla, "Adnan Menderes Parkı içerisindeyiz. Parkın içerisinde bulunan parkımızda kamelyalarımız tahrip edilmiş ve kırılmış. Bu kamelyaları kırana insan diyebilir misiniz? Bunu yapmalarındaki amaç, parkı tahrip ettikten sonra halka; parklar bakımsız, her taraf kırık ve dökük, belediye görevini yapmıyor imajı yaratmaktır. Kendini bilmez kişiler tarafından bunlar yapılıyor. Bu parkların tahrip edilmesi çocukların işi değil, yetişkinlerin işidir. İşte o yetişkinler tarafından bu parklar tahrip ediliyor. Bunlara da mahalledekilerin bir kısmı göz yumuyor, ona da üzülüyorum. Bu parklarda ne ben ne de ailem gelip oturuyor. Mahalle sakinleri oturuyor. Mahalle sakinlerinin de buna önlem almaları gerekiyor. Mahallelinin parkının tahrip edilmesine müsaade etmemesi gerekir. Bunları yapmalarında ki asıl amaç benim adıma leke getirmek. Ama ne yaparlarsa yapsınlar halka hizmet etmekten geri durmayacağız" diye konuştu.

Ceylanpınar Belediyesi yapıyor birileri tahrip ediyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

Koşarak sınırı geçmişti! Yunanistan'ın 'Adanalı' kararı belli oldu

PKK'lı terörist böyle teslim oldu! İşte o görüntüler

PKK'lı terörist böyle teslim oldu! İşte o görüntüler

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye'ye döndü

Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Türkiye'ye döndü

Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Yerel seçimde de ittifak olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.